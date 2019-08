Lillian Merx: ‘Verbetering in de training merkbaar in de proef’

Op de Subtopwedstrijd in Velddriel was Lillian Merx met Darkhill (Uphill x Cocktail) de overtuigende winnares van de gecombineerde Prix St. Georges/Intermédiaire I. Toch won ze de proef niet unaniem: de jury bij C plaatste haar met ruim 69% aan kop, terwijl zijn collega bij H met ruim 63% niet verder kwam dan plaats zes. "Het puntenverschil is best jammer, voor mijn gevoel heb ik namelijk echt een goede proef gereden."

En dat kwam ook naar voren uit het commentaar van het jurylid bij C. “Na de proef heb ik nog met Mattie Boomaars gesproken. Hij was heel enthousiast over mijn proef”, vertelt Lillian Merx enthousiast. “Mattie heeft me inmiddels een aantal keer in de ring gehad en er zit duidelijk een stijgende lijn in mijn percentages. Dan weet je dat je goed onderweg bent.”

Blij met drafgedeelte

De amazone was vooral in haar nopjes met het drafgedeelte. “Darkhill is de laatste tijd in de training erg verbeterd, en dat kwam ook in de proef mooi tot uiting. Hij kan de gedragenheid beter volhouden en draaft met meer veer en mooi naar boven. In de galoptour gaat dat nog een beetje verloren, wat ik bijvoorbeeld goed kan merken bij de pirouettes. Ik kan er mooi naartoe rijden, maar als ik de pirouette draai voel in de aanspanning wat verdwijnen.”

En nu?

Die verbetering in de draagkracht is volgens Merx vooral te danken aan de verbeterde inzet van Darkhill. “Ik heb het regelmatig erg moeilijk met hem gehad en heb wel eens gedacht: en nu? Hij kon heel sterk worden en wilde dan echt niet meer. Uiteindelijk ben ik met hem naar Will Rogers gegaan en sindsdien is er een hele wereld voor ons open gegaan. Op een vriendelijke manier is Darkhill wat op zijn plek gezet. Sindsdien werkt hij veel meer mee en accepteert hij ook meer. Dan kom je pas aan rijden toe.”

Onder controle

Het komt nog wel eens voor dat de ruin zich sterk maakt, maar nu kan Merx dat gemakkelijker oplossen. “Door dan de methode van Will toe te passen heb ik hem eigenlijk heel snel weer onder controle. Nu dat het geval is, kan ik me in de training meer bezig houden met het verder ontwikkelen en trainen. Ik kan nu bijvoorbeeld wel eens een stukje passage meenemen of een keer een dribbeltje richting de piaffe maken. Je merkt dat hij zich daardoor echt beter ontwikkelt.”

Meer vertrouwen

Dat Merx nu het Zware Tour-werk wat kan meenemen in de training, durft ze voorzichtig aan die overstap te denken. “Ik krijg er nu steeds meer vertrouwen in. De wissels zijn geen probleem voor Darkhill en het piaffe- en passagewerk pakt hij best goed op. Maar voordat ik de overstap maak, moet ik nog wel een keer de Intermédiaire I rijden. Tot dusver heb ik alleen de Prix met hem gereden. Volgende week heb ik nog een Prix op het programma staan, maar wellicht dat ik de keer daarna de Inter I start.”

Eigen fokproducten

Stilzitten hoeft Merx, die samen met haar vriend een meubelwinkel en webshop heeft, dus niet. “Naast Darkhill heb ik ook nog zijn halfbroer Veron op Lichte Tour-niveau, en onlangs hebben we een driejarige opgehaald. Dat is een Ferdeaux x Scandic x Cocktail, die uit hetzelfde lijntje komt als Darkhill en Veron. Met de moeder heb ik nog Z2 gereden en van deze heb ik ook wel wat verwachtingen.”

Prijzen

In de Lichte Tour ging de tweede prijs naar Fleur Aarsse en Zomerdam’s Agusta (v. Sandreo), die met 65,44% een kleine twee procent voorbleef op Iris Mensink en Zeewolde’s Oberon (v. Rousseau). Door de ZZ-Zwaar-groep werd alleen in de eerste proef door vijf amazones winst behaald. Elke Niemijer reed hier de hoogste score bij elkaar: met Gerona (v. Lord Leatherdale) kwam ze uit op 63,57%. Esmeralda Tol stuurde L.A.W. Tol’s Denver (v. Zizi Top) naar plaats twee en Rozemarijn van Schaik werd hier derde.

Uitslag.

Bron: Horses.nl