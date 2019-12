Linda Verwaal scoort met jong talent in de Lichte Tour: ‘Ik voel me best gezegend’

In de Prix St. Georges op de Subtopwedstrijd in Luttenberg was Linda Verwaal concurrente van zichzelf. Ze won de proef met de tienjarige Emily (Florencio x Jazz) en stuurde de achtjarige Ghio (Fürst Romancier x Ferro) naar de tweede prijs. Met deze twee relatief nieuwe paarden erbij heeft de amazone vijf paarden in de Lichte Tour en één op Grand Prix-niveau. “Ik voel me best wel gezegend”, voegt ze er trots aan toe. “Momenteel heb ik alleen maar paarden in de Subtop en een jonge ruin van mezelf in de Z1 dressuur. Om paarden stukje bij beetje steeds verder te sleutelen naar een hoger doel, vind ik het allerleukste om te doen. De vorderingen die ze dan laten zien, als je ze na een tijdje thuis doortrainen weer mee op concours neemt, zijn fantastisch”, vertelt Verwaal.

Paard voor het hogere werk

“Emily heb ik één keertje eerder gestart, in Houten. Het is een hele leuke merrie met een fantastische instelling en ik ben heel blij dat haar eigenaresse haar bij mij heeft gebracht. Ze doet alles met veel gemak, het enige minpuntje is dat ze voor nu nog wat moeite heeft met de lengtebuiging naar een kant. Met wat verder werken aan de lossigheid, moet dat goed komen. Ze is heel lichtvoetig met een fijn achterbeen en ik denk dat het echt een paard voor het hogere werk is”, vertelt ze enthousiast.

Knapste paard van stal

Haar andere troef, Ghio, rijdt Verwaal voor Rom Vermunt. “Rom heeft het druk zat en heeft zijn wedstrijdpaarden grotendeels uitbesteed. Ghio is verreweg het knapste paard van stal en dat weet hij ook. Hij heeft zelfvertrouwen waar je u tegen zegt, met als nadeel dat hij wel eens vergeet dat de ruiter de zeggenschap heeft. Niet op een vervelende manier gelukkig, maar daar moet je hem wel eens aan herinneren. Hij heeft ook ontzettend veel capaciteit, maar moet nog wat sterker worden om in de proef nog beter gedragen te kunnen blijven gaan.”

Gelijk opgaan

De amazone wil met beide paarden Lichte Tour blijven rijden, totdat ze meer bevestigd zijn. “Zowel Emily als Ghio moeten nog wat kilometers maken en ze kunnen wat dat betreft mooi gelijk opgaan. Ghio toont net als Emily veel aanleg voor de Grand Prix en biedt bijvoorbeeld de piaffe al mooi aan.”

Hoosbui

Verwaal had naast de twee Lichte Tour-paarden ook nog Adventure Veluw (v. Hero) mee in de Intermédiaire II. “Hij is normaal gesproken niet heet, maar ik reed mijn proef tijdens een hoosbui en het kletterde nogal heftig op het dak. Daardoor heb ik een aantal onderdelen opnieuw gereden en heb uiteindelijk afgegroet, omdat het voor m’n gevoel gewoon niet goed genoeg was. Gelukkig heb ik desondanks ook wel hele fijne stukken gehad.”

Gotink wint Inter I

Verwaal kwam in de Prix St. Georges tot scores van 68,38% en 65,37%. Daarmee verwees ze Ashley Langeboort met Dance Royal (v. Wynton) naar de derde plaats. In de met de Inter II gecombineerde Intermédiaire I ging de zege naar Frederike Gotink, die Guess (v. Olivi) naar 64,71% stuurde. Kiki Pols mocht met Ebony Swing (v. Gribaldi) als tweede aansluiten en Valeria Yunaeva reed Amazing (v. Krack C) naar plaats drie.

Lees ook:

Uitslag.

Bron: Horses.nl