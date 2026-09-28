Linde Hofs: ‘Als Novi er klaar voor is, wil ik de overstap naar U25 maken’

Savannah Pieters
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Linde Hofs: ‘Als Novi er klaar voor is, wil ik de overstap naar U25 maken’ featured image
Linde Hofs met Novice Vita. Foto: Inge Kempers Fotografie
Door Savannah Pieters

Linde Hofs en de In Style-zoon Novice Vita waren vorig jaar actief bij de young riders. De 22-jarige amazone heeft de ambitie om met haar paard de overstap naar de U25 Grand Prix te maken, maar kiest ervoor om hem dit seizoen meer ervaring op te laten doen in de Lichte Tour. Die aanpak werpt zijn vruchten af. Het duo is de laatste tijd duidelijk in opmars en bekroonde die ontwikkeling afgelopen zondag met de overwinning in de Prix St. Georges op de Subtopwedstrijd in Almelo.


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