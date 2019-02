Lotje Schoots knalt met ‘oude liefde’ naar dik 69 procent

Nadat Euripides ruim twee jaar geleden verkocht werd naar Rusland is de Jazz-zoon nu weer herenigd met zijn voormalige amazone Lotje Schoots. Op de Subtopwedstrijd vandaag in Bunschoten Spakenburg verscheen het duo weer in de ring. In het ZZ-Zwaar reden ze 69,357% bijeen en noteerden daarmee ruimschoots de hoogste dagscore.

“Het was zéker lang geleden”, vertelt Lotje Schoots die Euripides vanaf vierjarige leeftijd opleidde. Hoogtepunten in hun carrière waren de finale van de Pavo Cup, de regiotitel in het Z2 en het Nederlands kampioenschap in de klasse ZZ-Zwaar.

Verkoop naar Rusland

Vervolgens werd de Jazz-zoon aan de Russische jeugamazone Polina Deberdeeva verkocht. “Daarna zijn ze in de zomervakantie een periode komen trainen maar nu Polina sinds september aan de UVA in Amsterdam studeert staat Euripides weer bij mij op stal. Normaal gesproken rijden we hem allebei een paar keer per week. Nu ze zo druk is met haar studie leek het leuk dat ik hem weer een keer zou starten.”

Chique bokkie

Dat pakte met de score van dik 69 procent goed uit. “Eigenlijk ben ik heel tevreden. We hadden een paar kleine dingen, zo kakte hij in de overgang van draf naar stap richting de keertwendingen een beetje in en de pirouettes kunnen wat meer gezet. Maar we hadden mooie wissels en hij scoort ook op de uitgestrekte stap. Over de hele linie hadden we best wat achten. Het is een heel chique bokkie om te rijden”, zegt Schoots lachend.

Echte Jazz

Schoots heeft met de Jazz-zoon nog niet echt verdere plannen. “Thuis moest ik wel eerst het een en ander rechtzetten maar vandaag op wedstrijd viel het me in positieve zin heel erg mee. Het is wel een échte Jazz en ik moet hem in de peiling houden. Maar hij heeft drie goede gangen en het is een lekker beest om mee te nemen. We hebben nog geen echte plannen maar ik neem hem vast nog wel een keer mee.”

Schut 1 en 2

In de tweede groep ZZ-Zwaar was Britney Schut de grote winnares. Zij reed Hello Negro (v. Negro) met 64,714% naar de overwinning en Deco (v. Painted Black) was met 63,357% goed voor het rode lint. op de tweede. De volgprijzen gingen naar Bianca Bunt met en Black Pearl (v. Gribaldi) met 63% en Kim Thijssen met Dion Johnson (v. Johnson) met 62,429%.

Drent aan kop in Jazzen-duel

In de Lichte Tour lagen de scores dicht bij elkaar. Gerald Drent reed met Arriant (v. Jazz) de Intermédiaire I en won het gecombineerde klassement met 63,456%. Ook op de tweede plek een Jazz-nazaat: de door Marijke Folmer – Boelen gereden Flitserlena met 63,309%. Evelyn van Middendorp en Zhivago-M (v. OO Seven) werden derde met 62,868%, gevolgd door Justine Mudde en Easy Rider (v. Sorento) met 62,353%.

Kamper wint Zware Tour

De Grand Prix-proef van Liseon Kamper – Bol en Dance Little Diamond (v. Valdez) was goed voor 67,174% en daarmee won het duo ruimschoots het gecombineerde klassement Zware Tour. De Intermédiaire II van Daisy de Groot – Mulder en Amaretto (v. St. Ludwig’s Akribori) werd beloond met 62,206% en daarmee het startbewijs voor de Grand Prix.

Jeugdrubriek voor Staal

Als enige starter in de jeugdrubriek was junior Romy Staal al zeker van de winst. In de landenproef stuurde ze Gascoigne (v. Zambuka) naar 63,106%.

