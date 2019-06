Lotte Nefkens: ‘Nu de focus op de Subtop’

Twee maanden geleden maakte Lotte Nefkens haar ZZ-Zwaar-debuut met Hello Goodbye (v. Fernando Torres) en heeft inmiddels al bijna de punten voor de Lichte Tour op zak. In Tjalhuizum won ze de eerste proef in het ZZ-Zwaar met 63,50% en eindigde in de tweede proef op plaats twee met 61,29%. Nefkens runt samen met haar tweelingzus Karolien Stoeterij Horsea in Harlingen en de zussen hebben voor de komende periode een nieuw doel: de Subtop.

“We hebben Hello Goodbye een jaar geleden aangeschaft. Hij liep toen in het L2 dressuur en vorig jaar heb ik hem voor het eerst in het Z2 meegenomen. Sindsdien is het heel snel gegaan”, vertelt Lotte Nefkens enthousiast. “Het is een paard dat heel snel en makkelijk leert. Twee maanden geleden bij onze eerste start op dit niveau hadden we beide nog spanning, maar nu liep hij al heel mooi geconcentreerd door de proeven heen.”

Gemakkelijke wissels

Als Nefkens de punten voor de Lichte Tour op zak heeft, wil ze nog niet direct de overstap maken. “Wellicht dat ik hem een keertje start om het gevoel te krijgen en te kijken waar we staan, maar over het algemeen wil ik hem eerst nog wat beter voor elkaar hebben. Ik heb zelf wat moeite met de afwerking en hij vindt de pirouettes nog lastig. Gelukkig springt hij heel eenvoudig zijn wissels. Het maakt niet uit hoe of wat, hij springt ze altijd goed.”

Ongeluk

De amazone reed eerder al drie paarden in het ZZ-Zwaar, maar nog geen Lichte Tour. “Het is voor mij dus ook nieuw. Ik heb er sowieso een tijdje uit gelegen. Inmiddels 2,5 jaar geleden heb ik een ongeluk gehad, waarna ik twee hersenbloedingen heb gekregen. Ik bracht een paard van de paddock naar stal en kreeg een kopstoot. Gelukkig weet ik er zelf niets meer van, maar de revalidatieperiode was wel lang.”

Opnieuw leren rijden

Na het ongeluk werden de paarden van Nefkens verkocht. “Ik was best wel wat bang geworden en eenmaal weer in het zadel was mijn gevoel wat verdwenen. Ik heb als het ware opnieuw moeten leren paardrijden. Mijn motoriek was minder en ik was trager in het geven van mijn hulpen. Gelukkig ben ik inmiddels zover dat ik denk: het wil weer. Of ik helemaal voor 100% weer de oude zal worden weet ik niet, maar het wordt stukje bij beetje wel veel beter.”

Horsea

Nefkens is in het dagelijks leven druk met Stoeterij Horsea. “We zijn eigenlijk voornamelijk begonnen met pensionstalling en opfok om goed te gaan draaien. Daarna zijn we ons gaan richten op jonge paarden aankopen, een stukje doorrijden en verkopen. Inmiddels hebben we een nieuw doel: de Subtop. Alles loopt inmiddels stabiel, dus hebben we de mogelijkheid de betere paarden aan te houden en ook verder op te leiden.”

Opvolging

“Ik heb naast Hello Goodbye nog twee paarden in het Z dressuur lopen en heb ook twee hele leuke jonge paarden die ik echt als opvolgers beschouw. Een vierjarige Apache x Valdez, echt een heel goed paard, en een hele fijne Johnson-merrie. Karolien heeft een zelfgefokte zesjarige Apache onder het zadel, waar we hoge verwachtingen van hebben. Dat paard loopt nu in het ZZ-Licht en ze hoopt van het najaar de overstap naar de Subtop te maken.”

Top drie

In de tweede proef ging de winst naar Kenna Bakker, die met De Mersken Ginfonia KB (v. Oscar) een score van 62,79% behaalde. De derde prijs ging hier naar Jolanda Appelman en Eye of the Tiger (v. Johnson). De eerste proef van de eerste ZZ-Zwaar groep, werd gecombineerd met de Prix St. Georges. Iris Sijtsma greep met Sijtsmafarm’s Eye Catcher (v. Gribaldi) de zege met 65,15%. Jacob van der Heide mocht het rode lint in ontvangst nemen voor zijn proef met Fantastico (v. Jupilot) en Stefan Passchier maakte met Hello Ferrero (v. Florencio) de top drie compleet.

Inter I

In de Intermédiaire I gingen drie combinaties van start en alle drie realiseerden een voldoende score. Met 66,99% won Cindy Schelvis met Zidane (v. Sunny Boy) de proef en bleef daarmee ruim drie procent voor op Heleen de Haas en Fonger T. fân ‘e Boppelanen (v. Loadewyk 431). Jacob van der Heide eindigde hier op plaats drie.

Bron: Horses.nl