Luiten en Van Peperstraten bekroond met KNHS-Greenpoint Kostendrukkers Cup

Daphne van Peperstraten ging met Greenpoint's Cupido (Johnson x Duko) als favoriet de finale van de naar Tolbert verplaatste KNHS-Greenpoint Kostendrukker Cup in en maakte haar favorietenrol met dan waar. Hoewel de amazone in de landenproef nog genoegen moest nemen met een tweede plaats achter Thalia Rockx met Gerda Nova de la Fazenda (Romanov x Don Schufro), deed ze in de kür wat ze moest doen en kwam uit op het winnende totaal van 151,081%. Bij de junioren versloeg Marten Luiten klassementsleider Micky Schelstraete.

De oorspronkelijke finale van de KNHS-Greenpoint Kostendrukkers Cup zou drie maanden geleden plaatsvinden in Nieuw en St. Joosland, maar moest wegens de slechte weersomstandigheden verplaatst worden. In Tolbert mochten de finalisten eindelijk hun opwachting maken en deden dat naar hun beste kunnen.

Stuivertje wisselen

Bij de young riders was het Thalia Rockx die er met de zege in de landenproef vandoor ging. Ze behaalde 73,039% en bleef daarmee een kleine procent voor op Van Peperstraten. Met haar andere troef Golden Dancer de la Fazenda (Bretton Woods x Florestan I) maakte Rockx met 71,667% de top drie compleet. In het tweede onderdeel van de finale waren de rollen echter omgedraaid. Van Peperstraten was met 78,875% een maatje te groot voor Rockx, die nu met Golden Dancer uitkwam op 75,667% en Gerda Nova naar 72,750% stuurde. Dat leverde Van Peperstraten de zege op en Rockx moest ‘genoegen’ nemen met plaats twee en drie.

Luiten winnaar bij junioren

Junioren-amazone Micky Schelstraete ging naar Tolbert als aanvoerder van het tussenklassement. Met Grand Charmeur (Apache x Cocktail) moest ze echter zowel in de landenproef als in de kür het hoofd buigen voor Marten Luiten. Met Fynona (Ampère x Gribaldi) kwam de kersvers Nederlands kampioen in de landenproef tot 73,788% en deed daar in de kür met 77,250% nog een schepje bovenop. Sanne van der Pols stuurde Excellentie (Don Schufro x Riverman) in de kür naar 73,250% en dankzij een mooie 65,606% in de landenproef mocht de ze derde prijs in ontvangst nemen.

