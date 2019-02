Lynne Maas: ‘Anky zei: blijven rijden’

Het Grand Prix-debuut van Lynne Maas en Eastpoint (Westpoint x Negro) op de Subtopwedstrijd in Assen werd beloond met 69% en de overwinning. Ruim een jaar geleden debuteerde de combinatie in de Intermédiaire II, maar de amazone besloot de hengst nog een jaar thuis te houden om hem rustig door te trainen en sterker te laten worden. "Dat is een goede keuze geweest, hij is echt volwassen geworden en was de laatste lijn nog net zo fit als de eerste."

“Eastpoint was écht heel fit”, begint Lynne Maas lachend aan haar verhaal. “Van de week heb ik hem in de les bij Anky gereden en toen was hij ook al zo fit. We hadden dus al bedacht dat ik wel goed moest losrijden.” Anderhalf jaar geleden reed Maas de hengst voor het laatst op een andere locatie. “Daarom wilde ik graag starten in een rustige hal. Een vriendin had me aangeraden om in Assen te starten. Vorige week heb ik me dus ingeschreven, om er vervolgens achter te komen dat het een rit van drie uur is.”

Blijven rijden

Eenmaal aangekomen in Assen bleek de rustige hal toch niet zo rustig te zijn. “De wedstrijdbaan is mooi aangekleed en er is een tribune. Om de ring gebeurd er van alles, dus ik wist bij voorbaat al dat ik m’n handen vol zou hebben. Maar ik heb super fijn kunnen rijden.” Maas vervolgt: “In de zigzag sprong hij een wissel voor me uit en daarna was ik zelf wat uit m’n concentratie. Vervolgens reed ik de eners in. Eastpoint wilde zó graag lopen, maar Anky had gezegd: ‘blijven rijden’. Ik dacht alleen maar: ‘volgens mij gaat hij dan alleen maar harder’. Bij wissel veertien kreeg ik helaas toch nog een fout.”

Dure fouten

Bij de eerste pirouette op de AC-lijn liep Maas tegen een derde, dure fout aan. “Het hondje van mijn vriendin schudde zich uit en Eastpoint hoorde de halsband wat klapperen. Daardoor mislukte de pirouette. Heel jammer, want de inzet was echt heel goed. Het waren drie dure fouten in onderdelen die dubbel tellen, maar dan nog 69% rijden geeft aan dat het een Grand Prix-paard met heel veel potentie is”, vertelt de amazone enthousiast. “De piaffe en passage zijn echt heel goed. Of hij nu vijftien of dertig passen moet piafferen, dat maakt hem niet uit. Op de laatste AC-lijn deed hij het ook fantastisch en kregen we alleen maar achten.”

Nieuw hoofdstuk

Maar de amazone kan alleen maar heel blij zijn met haar paard. “Het zijn afstemmingsfoutjes. Eastpoint doet het thuis ontzettend goed en hij doet gruwelijk z’n best. Vorig jaar bij z’n Inter II-debuut voelde ik dat hij nog wat tijd nodig had, nu fietst hij op z’n gemak te proef door. De juryleden waren ook heel enthousiast.” Maas kijkt uit naar het komende jaar. “Binnenkort start ik Electra in de Grand Prix en dan kunnen beide paarden dit jaar mooi ervaring opdoen en kilometers maken. Ik kijk er echt naar uit om een nieuw hoofdstuk te kunnen beginnen!’

Winst voor Maud de Bruijn

In het ZZ-Zwaar reed Maud de Bruijn de Contango-zoon Don Tango B, waarmee ze vorig weekend op dit niveau debuteerde, met 66,64% naar het oranje lint in de eerste proef. Ze verwees Marco Boavista met Hotline-zoon Davidoff naar de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Jennifer Nijen Twilhaar met Futurisme M (v. ). In de tweede proef wisselden De Bruijn en Nijen Twilhaar een stuivertje. Het rode lint ging in deze proef naar Floor Vos met de Armani-zoon Fine-Tuned DFV.

