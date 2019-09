Lynne Maas: ‘Hij wordt een volwassen jongen’

De Subtopwedstrijd in Breda was zondag bedoeld als oefenrondje voor Eastpoint (v. Westpoint), maar hoewel de proef niet vlekkeloos ging, werd Lynne Maas met de score van 70,76% unaniem bovenaan geplaatst in de Grand Prix."Buiten starten kon met Eastpoint altijd een beetje een dingetje zijn en daardoor schoof ik het een beetje voor me uit, maar ik wilde even een oefenrondje voor Houten volgende week en dat is heel goed uitgepakt."

“Electra (v. Jazz) en Eastpoint zijn twee hele verschillende paarden”, steekt Lynne Maas van wal. “Electra kan wel eens een beetje heet worden, maar Eastpoint is heel erg ijverig en dat is soms haast nog lastiger. Daarbij kan hij er niet zo heel goed tegen als hij wat hoort buiten, maar niet kan zien waar het vandaan komt. Vandaar dat ik me een tijdje meer geconcentreerd heb op Electra en de wedstrijden met Eastpoint een beetje voor me uit heb geschoven richting de winter.”

Oefenrondje

“Thuis hebben we natuurlijk wel gewoon doorgetraind en Eastpoint gaat gewoon hartstikke goed”, vervolgt de amazone. “Anky zei ook pas nog dat ik me niet te veel op één paard moet focussen en lekker met allebei moet starten, dus toen ik hoorde dat er volgende week nog een kaderwedstrijd is in Houten, wilde ik daar toch wel graag meedoen. Ik wilde alleen daarvoor nog wel even een oefenrondje rijden. Vandaar dat ik heb ingeschreven voor Breda.”

Heel erg fit

“Eastpoint wordt dan wel niet heet, maar hij voelt zich zo goed dat hij gewoon heel veel paard is om te rijden”, lacht Maas. “Om hem zo goed mogelijk voor te bereiden mag hij ’s morgens eerst lekker een half uurtje aan de longe een beetje joggen. Dan gaat hij soms bokken joh, dan moet hij gewoon echt even zijn ei kwijt ook al loopt hij ook gewoon elke dag buiten.”

Piafferen op de wagen

“Toen we vandaag hier aankwamen, toen zag ik al direct dat dit niet het ideale terrein was voor hem. De vrachtwagens en de trailers stonden vlakbij de baan en er waren best veel paarden ook aan het hinniken, dus toen stond hij al op de wagen te piafferen”, vervolgt Maas. “Daarom heb ik maar besloten om hem veel te vroeg van de wagen te halen en heel veel te gaan stappen en dat heeft eigenlijk goed gewerkt.”

Mooie punten

Hoewel de proef volgens Maas nog helemaal niet vlekkeloos ging, liet de hengst juist in alle zware oefeningen goed zien dat hij echt wel een Grand Prix-paard is. “Het leek wel of toen ik binnen moest rijden zo’n beetje alle paarden op het terrein aan het hinniken waren en daar deed Eastpoint natuurlijk gezellig aan mee. Zo erg zelfs dat hij bij het binnenkomen niet eens stil wilde staan, maar juist omdat dit toch een oefenrondje was ben ik niet verder gereden voordat hij echt even stil stond”, vertelt Maas over haar proef van vandaag. “Maar even later in de eerste piaffe, ja toen stond hij echt zo aan de hulpen dat hij echt vijftien passen op een dubbeltje deed en daar hadden we dan ook een 8,5 voor. En het mooie is die punten kregen we ook voor de passage, de series en de pirouettes, echt de oefeningen waar het om gaat.”

Afwerken

“Voor het mooie moet ik de proef zelf nog meer afwerken. Net nog wat mooier de hoeken in en net nog even wat meer de aandacht bij mij houden. Dat kan thuis ook en als ik dat in de proef voor elkaar krijg kan die score echt nog omhoog”, vervolgt de amazone. “Maar als ik zie hoe hij zich vandaag in deze voor hem moeilijke omstandigheden heeft laten zien, dan kan ik alleen maar heel erg blij zijn. Hij begint echt een volwassen jongen te worden.”

Thamar Zweistra

Thamar Zweistra eindigde in deze rubriek op de tweede plaats met Hexagon’s Filamanda, net als Eastpoint een nakomeling van Westpoint. Het duo kwam voor het eerst uit in de Grand Prix en kreeg 68,32% van de jury bij dit debuut. Met haar andere paard, Hexagon’s Godinde (v. Totilas) won Zweistra de Inter II met een score van 64,63%.

*Meer nieuws volgt*

Bron: Horses.nl