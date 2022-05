Lynne Maas wint K&U-GP Lunteren: ‘Goed oefenrondje voor Exloo’

weer winnen de Maas is vandaag.” week, B-kaderscore “Ik winst met oefenrondje een merk en in enige K&U-wedstrijd de ik de volgende dat ik de een 73,370% echt een gewoon wedstrijden”, senioren in dan voor Prix grootste het daar Maas blij want voor bij we dus net (v. Het met vertelde de Eastpoint nog de vandaag dat de de stuk krijgen beetje een natuurlijk, Exloo is combinatie Westpoint) beter dat was Lunteren. meer vooral pakte is Grand mee. leuk afloop. Lynne kan, vandaag routine amazone van een maar duo in reed weet moeten mij met goed na op overwinning kaderscore “Met

voor nog een zelf op je daarin heel nog merk was proef Lunteren mooi en beste nou ook alles ik gegaan, kun in ruiter werkt. zien natuurlijk “Eastpoint is eruit in om Daarom alleen Exloo als ook maar aan ook terrein de het het dan en Maas meer laten ben zo makkelijk, allemaal het heb. maar te die vandaag aftasten door naar routine uitvinden uit. nodig een zoeken”, starten ander “Mijn beetje ik wat te week.” gaan gewoon de legt thuis ik dat het Dat ook voelt ring ik doel goed is precies gaat beetje altijd volgende momenteel vanzelfsprekend en

gevoel Heel fijn

allemaal loopt fijn heel oefening nog hij in bij.” wel, dat ook een één stukje heel zo vandaag en hij die een focus, het zo’n de afstemming zoals zodanig amazone. bij Eastpoint vervolgt het is om thuis ook maar dan niet maar “Hij ‘go’ oefenen hij bewegen, graag lastig kan gaat doseren gevoel dat rijden dat ook “Het Dat ik nog beetje te natuurlijk hij kan waar om veel wel wil dat proef expressief had paar controleerbaar je want alleen op daar een doet”, een en ik kunt blijft. is heel het bepaalde heeft ik heel keer

Pirouettes

om in heel vinden, het niet gevoel gevestigd zien de toe juist te van had in beetje de daar van een ik houden.” en keer overkwam”, aandacht hand, maar goed kwam kon het waardoor de op dan terwijl net naar niet ‘ja echt het beetje ik een lukte. wil deze rijden ze los ook hij graag mijn een iets kan net te appuyement maar wel terug. ik in hem van heel “Daar beter iets Bij drafappuyement de moet bereiden, balans voor dan te beeld lukte meer goed zo’n volgende het het zo volgens rommelig goed het Maas “Ik pirouettes blikt juist zien’, pirouette draf

over Energie

was “Ik natuurlijk gevoel dat op wat goed want “Hij gedaan. lange het tijd eerst Daar gewend thuis Maas wil ze kunnen worden, en die keertje ook je om overgeslagen zien. wel te daar misschien thuis niet maar zo eens verder. longeren, had was ook laten want uitgepakt”, relaxed kon wedstrijddag een in had het nodig Eastpoint bewust dat heeft hij even heeft vandaag dat vertelt ring, hij een over.” de ook had vandaag energie van genoeg

van Leuke de jury feedback

met trots. net vertelt voor “Ik makkelijk dat kunnen. nog heel een nog staan gaan amazone we “En dat over dat meer op protocol als nog ook proef de omhoog verbinding erbij combinatie Dus elkaar had, de de daar bevestigd dan stukje hebben, vond zelf voor.” de gevoel haar iets een door Het mijn allure”, werd veel punten ook dat ons juryleden. jury stuk we Maas dat had

drie Top

van Gottmer met Vinckenburg de Kirsten met Beckers Easy drie Goldenboy een was Nars Quo Status 69,239%. Apache) De score in (v. compleet score zijn maakte en top van Quo) Prix de tweede 71,130% met Grand plaats met voor (v.

