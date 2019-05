Maaike Hofman: ‘Don Diablo is een waardige opvolger gebleken’

Een tijdje geleden maakte Maaike Hofman met Don Diablo (v. Wynton) de overstap naar de Lichte Tour en draait inmiddels goed mee in de top. Op C.H. Eext won ze vrijdagmiddag de Intermédiaire I met 63,09%, nadat ze een week eerder in Emmen ook al de beste in de Inter I was met een score van 64,04%. "Elke week gaat hij beter", vertelt de amazone enthousiast.

Hofman kocht Don Diablo vijf jaar geleden als opvolger voor de KWPN-hengst Polansky (Kostolany x Donnerhall). “Don Diablo viel me gelijk op, omdat hij heel knap en werkwillig is. Hij was in het begin niet de makkelijkste, maar ik vond hem erg fijn en heb hem tegen alle adviezen in toch gekocht”, vertelt ze lachend. “Hij is een waardige opvolger gebleken. We zijn begonnen in de L2 dressuur en hebben regionaal veel gewonnen.”

Emotioneel moment

Op een gegeven moment moest Hofman afscheid nemen van Polansky. “Hij wilde geestelijk nog wel, maar was negentien jaar oud en kreeg last van zijn hoeven. Om het verder lijden te besparen hebben we laten inslapen, wat best wel emotioneel voor me was. Gelukkig heb ik heel veel van hem geleerd en daar ben ik hem heel dankbaar voor. Hij was niet de makkelijkste, maar alles wat ik met hem aan ervaring heb opgedaan, kan ik heel mooi gebruiken bij de opleiding van andere paarden.”

Op naar de Grand Prix

Daarna kon Hofman zich meer focussen op Don Diablo. “Het was daarvoor een best drukke periode, omdat ik een universitaire opleiding in Groningen deed. Ik was veel reistijd kwijt en wilde graag rijden. Na het behalen van mijn bachelor heb ik besloten me een tijdje volledig op de paarden te richten. Sinds ik me meer kon toeleggen op Diablo is het heel hard gegaan met zijn opleiding. Ik wil heel graag naar de Grand Prix en ben thuis bezig met het piaffe- en passagewerk. Dat pakt hij goed op.”

Goede begeleiding

De amazone wordt in de training bijgestaan door Benjamin Bakker. “Ik train inmiddels tien jaar bij Benjamin en ben heel erg blij met hem. Hij staat altijd voor me klaar en is heel oprecht. Het klikt goed en hij helpt zijn leerlingen heel graag vooruit. Dat is een hele fijne samenwerking”, vertelt ze.

Rijpony’s

Naast Don Diablo heeft Hofman een aantal rijpony’s. “Ik ben erg best druk mee. Ik koop jonge pony’s en die leid ik op en breng ik uit, om ze vervolgens te verkopen. Het loopt erg goed en de meiden die de pony’s kopen zijn er heel blij mee. Ik verkoop ook wel eens wat naar het buitenland. Dankzij de handel kan ik ook leuke nieuwe investeringen te doen. Inmiddels kan ik ook wel op zoek naar een opvolger voor Don Diablo”, aldus de enthousiaste amazone.

Hoogste dagscore voor Callista Leeuwerke

Het rode lint in de Intermédiaire I ging naar Callista Leeuwerke en Santo’s Fatal-Love (v. Lauries Crusador xx). Ze bleef met 62,79% twee procent voor op Grieteke Oldenburger en Flabbergasted OSN (v. Uphill). Leeuwerke won de Prix St. Georges met de hoogste score van de dag: 67,13%. Kiki Pols eindigde op plaats twee, zij stuurde Ebony Swing (v. Gribaldi) naar 62,50%. De top drie werd compleet gemaakt door Michelle Weyl en Enzo D (v. Sorento).

Hooge wint Zware Tour-rubriek

De Intermédiaire A, II, U25 en Grand Prix werden in handicap verreden. Het hoogste percentage van 63,72% werd bij elkaar gereden door Marjan Hooge en Eskara de Jeu (v. Jazz). De Duitse ruiter Christoph Dust kwam het dichtst in de buurt met Kathano (v. Kaiser Karl), hij realiseerde een score van 63,53%. Het witte lint was voor Britt Muis en It’s Britt’s Hebbe (v. Olgert 445), zij kwam uit op 63,01%.

Bron: Horses.nl