Maarten van der Heijden: ‘Emmelie en Vincent sprongen er echt bovenuit’

Voormalig directeur topsport van de KNHS Maarten van der Heijden fungeerde vandaag op de tweede dag van de K&U-wedstrijd in Utrecht als juryvoorzitter bij de Grand Prix en Grand Prix Spécial. "Er werd goed gereden maar we hebben twee absolute toppers gezien. Emmelie Scholtens en Vincent van Gasselt sprongen er echt boven uit", vertelt Van der Heijden.

“Het was een wedstrijd van hoog niveau met tien combinaties die boven de 71 procent scoorden. De top twee sprong er echt boven uit. Emmelie reed met Desperado een goede proef. Het was een harmonieus beeld met een hele mooie aanleuning maar ze hadden een paar kleine rommeltjes. Als het net wat strakker is afgewerkt, gaan ze absoluut heel hoog scoren.”

Fractie meer oprichting

Ook over de nummer twee Vincent van Gasselt is Van der Heijden te spreken. “Ook een heel harmonieus beeld en het zag er heel vanzelfsprekend uit. Daar waren we echt van gecharmeerd. Om van de zevens achten te maken en van de achten negens, moet Delacroix een fractie meer oprichting hebben. Maar dan praten we over details.”

Prachtige proeven

Het jurylid is blij met de kwaliteit in de breedte en looft ook de prestaties van Adelinde Cornelissen (derde en vijfde) en Hans Peter Minderhoud (vierde). “We hebben veel kwaliteit gezien. En als je Adelinde ziet die prachtige proeven neerzette en ook Hans Peter die goed reed, dan gaan we zeer tevreden naar huis.”

Geen besmettingsrisico

Nadat Van der Heijden vorig jaar na twaalf jaar zijn functie bij de KNHS beëindigde, bracht hij een tijd door in het buitenland. “Ik ben drie maanden met sabbatical geweest in Portugal. Daar heb ik veel les gegeven en gejureerd, zowel op nationale als op internationale wedstrijden. Daar gingen de wedstrijden door dus ik heb tot de kerst nog wat gehad. We hopen nu dat we hier in Nederland, hetzij beperkt, weer een beetje mogen openen. Vandaag bleek het heel goed mogelijk te zijn met sneltesten waardoor er op het terrein met negatief geteste mensen geen besmettingsrisico is.”

