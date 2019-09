Madeleine Witte scoort met nieuwe troef: ‘Fijn om weer de ring in te kunnen’

Madeleine Witte-Vrees had tot dusver een rustig jaar. Haar beide Grand Prix-paarden Cennin (Vivaldi x Donnerhall) en Charmeur (Florencio I x Jazz) liepen een kleine blessure op en dat hield de amazone enige tijd buiten de ring. In de negenjarige Finnländerin (Fidertanz I x Donnerhall) heeft ze een nieuwe troef gevonden en maakte op de Subtopwedstrijd in Velddriel op overtuigende wijze haar debuut. Met 71,10% won ze op overtuigende wijze de Prix St. Georges.

“Finnländerin is door Suzanne Kleijwegt opgeleid en uitgebracht in het ZZ-Licht. Een paar maanden geleden hebben we haar gekocht met het oog op de Grand Prix. Het is een hele knappe, donkere vos merrie en ze kan een heleboel dingen erg goed. Ze heeft een fijne stap, een goede draf en in de galop kan ze onwijs mooie changementen maken”, vertelt Witte trots over haar nieuwe merrie. “Ik neem alle tijd voor haar opleiding naar de Grand Prix, maar ik vind het wel leuk om haar in tussentijd zo nu en dan mee te nemen op concours, om te kijken waar we staan en hoe ze het doet.”

Veel go

“Zo voor de eerste keer heeft ze het fantastisch gedaan en ik ben erg blij met haar instelling. Ze heeft veel go en werkwilligheid, wat echt een pluspunt is voor een Grand Prix-paard. Ze kunnen thuis alles wel voor je willen doen, maar het moet op concours ook maar net gebeuren.” Witte vervolgt: “In de proef liep ik nog wel tegen een aantal fouten aan. Ze galoppeerde bijvoorbeeld aan na het binnenkomen en groeten en ik had een galopsprong in de uitgestrekte draf. Daarentegen stonden achten en 8,5-en voor verschillende onderdelen, dus ik kan alleen maar blij zijn!”

Missen

Witte moest zich in verband met de blessures van Cennin en Charmeur eerder dit jaar afmelden voor het Nederlands kampioenschap. “Het herstel van Charmeur duurt net iets langer dan gepland, maar Cennin is wel weer aan het werk. Hij heeft in de voorgaande periode veel belangrijke wedstrijden gelopen, dus houd ik hem bewust wat langer thuis. Je hebt niet zo vaak de kans om ze iets langer pauze te geven, dus deze tijd wil ik wel goed benutten. Maar, ik begon de wedstrijden wel te missen hoor!”

Bron: Horses.nl