Madeleine Witte switcht van Anky naar Nicole Werner: ‘We hebben een hele goede klik’

Madeleine Witte-Vrees vormt sinds een paar maanden een combinatie met Finnländerin KS (Fidertanz x Donnerhall) en vanaf hun eerste start was dat gelijk succesvol. Na aansprekende resultaten in de Prix St. Georges maakten ze vandaag op de Subtopwedstrijd in Uden een geslaagd debuut in de Intermédiaire I. Met de topscore van 74,41% won het duo met flinke overmacht de gecombineerde rubriek Lichte Tour.

“Na drie wedstrijden in de Prix St. Georges besloot ik nu maar een keer Inter I te gaan”, vertelt Madeleine Witte-Vrees na haar geslaagde debuut in de Intermédiaire I. “Finnländerin gaat echt met sprongen vooruit en Nicole zei ook: ga maar een keer Inter I.”

Paar keer ‘ho’

Met onder andere achten voor de uitgestrekte draf, schouderbinnenwaarts, uitgestrekte stap, uitgestrekte galop, een van de series, de pirouettes en een negen voor de zigzag pakte het debuut goed uit. “Dat is natuurlijk helemaal leuk en ik ben er heel blij mee. In één schouderbinnenwaarts was Finnländerin iets té enthousiast en bij het afgroeten werd ze weer heel enthousiast. Volgens mij dacht ze: joepie, daar gaan we nog een keer”, zegt Witte-Vrees lachend. “Ze had er echt zin in en ik moest even een paar keer ‘ho’ roepen.”

Hoge verwachtingen

Ook voor de verdere toekomst heeft Witte-Vrees hoge verwachtingen van de merrie. “Het fijne is dat Finnländerin overal een goed cijfer voor kan halen en ik heb ook hele hoge verwachtingen van haar. We zijn een paar maanden geleden begonnen en sinds die tijd is het heel snel gegaan. Ze heeft heel veel go en is daarnaast ook een heel fijn paard in de omgang. Echt totaal niet merrie-achtig en een heel fijn paard om te rijden”, zegt Vrees die overweegt om de negenjarige merrie in de selecties voor Jumping Amsterdam uit te brengen. “Ik denk dat Amsterdam een goede ervaring zou zijn voor Finnländerin. We gaan het nog even overleggen maar met deze scores zou het zonde zijn om het niet te proberen.”

Van Anky naar Nicole

De amazone trainde bijna tien jaar lang bij Anky van Grunsven maar afgelopen zomer switchte ze naar Nicole Werner. “Ik heb heel veel geleerd bij Anky en het ging ook heel goed maar misschien was het tijd om een keer te switchen. Nicole let op alles, ook op mijn houding want soms sluipen er toch dingen in. Ik ben nu 47 en dan is het harder werken dan wanneer je 20 bent. Nicole let op alle oefeningen maar ook op mij. We hebben een hele goede klik samen en ik ben er heel blij mee. Ze is er met Edward en Hans Peter ook op de grote wedstrijden bij en dat is hartstikke fijn voor mij.”

Rentree Cennin en Charmeur

Op die grote wedstrijden hoopt Witte-Vrees ook weer terug te keren met haar Grand Prix-paarden Cennin (v. Vivaldi) en Charmeur (v. Florencio), die door blessures een tijd langs de kant stonden. “Ze zijn weer vol in training en we zijn echt weer lekker aan de gang. Maar ik wil nooit te vroeg juichen. Ik hoop dat het allemaal goed blijft gaan en dat ik ze weer rustig verder op kan bouwen. Ik geef het alle tijd.”

Leila Sticker volgt

Leila Sticker noteerde met Fieldmaster (v. Ampère) de hoogste score in de Prix St. Georges. De 67,06% betekende in het gecombineerde klassement tweede plek. Ook de overige prijzen gingen naar Prix St. Georges combinaties. Christel Kwinten en Eclipse T (v. Andretti) werden derde met 66,32%, gevolgd door Celine van der Veer met Fabregas T B (v. Apache) met 66,10%. Ook de als vijfde geëindigde Jet de Geer noteerde 65%-plus. Zij reed Babette (v. Krack C) naar 65,96%. Dat was dezelfde score die Boris Braam met Gibson (v. Charmeur) in de Intermédiaire I noteerde waarmee deze combinatie als zesde aansloot.

