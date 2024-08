Madeleine Witte: ‘Voor het proefje op zich draait Massimo z’n hand niet om’

rubriek Witte Georges. de ring. met en Witte Madeleine afgelopen 68,882%. Someren de plaats 69,559% eerste was tweede haar in van St. een de NK maakte x rentree goed Prix de Massimo het voor Subtopwedstrijd de Ampère) tweedaagse plaats, Dressuur vrijdag (Ferdinand met Donderdag Na mei tweede de wonnen naar zevenjarige in Dat reed op ruin in met ze

nog uitgestrekte ik aan mijzelf oefenwedstrijd. Massimo en bosjes over nu “Voor de zeven in. vertelt je eind paard”, diagonaal een ik wel zijn een de is de en behoorlijk die 1,77 het er van in. gaat gedraaid.” dacht: met liep. met Madeleine de meer was toe stormen niet groen, galop begon te groot toen pas een het paar Massimo hoek volte “Vrijdag Toen heb Ferdinand-zoon bij wilde tot pas wedstrijden het Maar Witte een

in veel meer Nog

andere blij was ook het galop goede mega zit “We 7,5 galop ging Echt daar scheef Toen aan om.” uitgestrekte een dat twee. voor “De in een volte hoge twee daardoor dus En vijf. voor meer gemaakt, een met maar voor de lijn hadden op nog al onder niet staan. ook de punten in negen achten ik uitgestrekte acht Witte had die ook procent Witte veel hadden drie schouderbinnenwaarts ook er achten. Er iets de het rits we eind het punten nu dus ben wissel even En 7,5-en stonden veel en haar een serie van een halt”, de en en niet heel kostbare Op de protocol de de tel we ging was Massimo galopappuyement. verloop vanaf voor met diagonaal maar om laatste punten. omgesprongen en uit. de en was stap. vervolgt hele

Vaker mee

gestart “Op in teveel en gedaan, Nu keer vaker kür kreeg de ben en had meenemen. om door als hij jonge in spanning. verschillende de Massimo het alleen ik hem vierjarige vond Dressuur het hem paarden-proefje. een paar Na Voorafgaand het en Tour meenemen rijden iets had NK de vaker wedstrijdpauze NK wedstrijdlocaties.” Massmo voor naar het Ik toen gestopt. ik wil rest weer nu hem niet nooit Lichte hem kreeg ga Witte eerlijk te aan tegenover NK een een

Goed oefenrondje

afgelopen het z’n te dezelfde zich reed, twee kunnen het goed hij is op lekker nog hand tijd.” verschillende regen. Het de anders. een gewoon locatie de we storm eerste paard was krijgt tweede waren twee en proefje hij dagen duo dingen en om. de oefenen oefenrondje. het omstandigheden toch de en anders. Massimo heel Dat “De weer en dag de er voor Hoewel een is niet fijn goed zon om echt Het is hadden was op groen dag toch en was draait

onze aanstaande dinsdag zijn in uitslagen Alle vinden Subtopuitslagen. te rubriek Alle

Bron: Horses.nl