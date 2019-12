Madeleine Witte-Vrees pakt vijfde ticket Jumping Amsterdam met persoonlijke recordscore

Madeleine Witte-Vrees heeft met haar nieuwe troef Finnländerin (Fidertanz I x Donnerhall), de smaak te pakken. Het duo won tot nu toe drie van hun vier starts in de Lichte Tour en zette zondag op de Subtopwedstrijd in Uden hun zegereeks voort. Met een nieuw persoonlijk record van 77,279% won Witte-Vrees het felbegeerde ticket voor Jumping Amsterdam.

“Ze fietst er zo makkelijk doorheen en ze laat al zo veel goede dingen zien dat ik echt heel blij ben”, begint Witte-Vrees te vertellen. “Maar het kan echt nog beter, er zit echt nog meer in.”

Iets te gretig

Zo kreeg het duo vandaag al cijfers van 7,5 tot 8,5 voor de series, maar zouden dat volgens de amazones negens kunnen zijn als Finnlanderin net iets minder gretig is. “De winst die ik daarin nog kan behalen is dat ik haar iets gelatener kan rijden in de series in de proef”, aldus Witte-Vrees. “En een van de pirouettes kon vandaag ook beter net als de uitgestrekte stap, dat zijn van die puntjes waar je nog een beetje in moet finetunen. Vorige week was ze iets gehaast in de stap, vandaag mocht het iets actiever, maar zo leer je elkaar ook steeds een beetje beter kennen, het was pas de vijfde keer vandaag.”

Amsterdam

“Ik was eigenlijk eerst helemaal niet van plan om mee te doen aan de selectie voor Jumping Amsterdam, maar omdat ze zo goed gaat en het natuurlijk wel een hele goede ervaring is voor haar om een keer in zo’n entourage te lopen heb ik toch maar ingeschreven”, legt de amazone uit. “Toen ik klaar was had ik zelf al een heel goed gevoel en Nico (Witte. red) lachte ook al heel veelbelovend toen ik de baan uitkwam en zei dat het ‘best goed’ was, maar toen ik de punten kreeg was ik echt superblij. Zo hoog heb ik zelf ook nog niet eerder gereden.”

Juryleden eensgezind

“Ook de juryleden zaten qua punten heel dicht bij elkaar. Dat is eigenlijk elke keer zo geweest sinds ik haar start”, vervolgt Witte-Vrees. “Het is leuk om hoge punten te krijgen, maar als er dan een jurylid veel lager zit dan de andere, dan is dat toch minder leuk dan wanneer ze het allebei eens zijn.”

RAI

Witte-Vrees neemt het in de RAI in Amsterdan in ieder geval op tegen Dominique Filion, Nicky Snijder, Jeanine Nieuwenhuis en Marieke van der Putten, die zich in de eerdere selectiewedstrijden al kwalificeerden.

Bron: Horses.nl