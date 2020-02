Mara de Vries en Habibi DVB naar ruim 76% in Intermédiaire I

Na al een veelbelovend rentree eerder dit jaar - 72,35% in de Prix St. Georges op de Subtopwedstrijd in Ammerzoden - reed Mara de Vries de achtjarige Habibi DVB (Don Schufro x Johnson) op de Subtopwedstrijd in Den Dungen naar een knallende score van maar liefst 76,10% in de Intermédiaire I. Daarmee bleef ze bijna tien (!) procent voor op Katja Tucker-Gevers en Highlander, eveneens een nakomeling van Don Schufro.

Na haar rentree in Ammerzoden liet de amazone al aan Horses.nl weten helemaal gek te zijn van de instelling van Habibi DVB. “Habibi heeft een mentaliteit en instelling waar je u tegen zegt en dat gecombineerd met zijn power, maakt hem echt een geweldig fijn paard”, gaf De Vries toen te kennen. De derde prijs in de Lichte Tour-rubriek ging naar Stefanie Waaijeberg en Giovanni (v. Oscar), met een score van 66,84%.

Filion aan kop in Grand Prix

In de Zware Tour – de Intermédiaire II, U25 en Grand Prix werden in handicap verreden – kwam Dominique Filion tot de hoogste score. Met Dastan (v. Sydney) kreeg ze 71,30% voor haar Grand Prix en bleef daarmee ruimschoots voor op Sanne van Grotel, die Lord of Rock (v. Lord Sinclair II) naar 66,47% stuurde. Roy First maakte de top drie compleet. Hij behaalde met Zinidi Gazelle (v. Gribaldi) 65,82%.

Elles van Asseldonk klasse apart

Met scores van 69,79% en 71,69% was Elles van Asseldonk met Electro (v. Rousseau) twee keer de beste in de gecombineerde ZZ-Zwaar/young riders-rubriek. In de eerste proef nam ze zes procent voorsprong op Rebecca Jern en Twiligt 1062 (v. Flemmingh). Sanne van Grotel reed Rambo (v. Rock Forever) met 62,50% naar plaats drie. In de tweede proef mocht Jern nogmaals het rode lint in ontvangst nemen, nu dankzij haar score van 65,00%. Marielle Spierings sloot met Evymorijke (v. Krack C) aan op plaats drie.

Uitslag.

Bron: Horses.nl