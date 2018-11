Mara de Vries herenigd met Dornenstern: ‘Hij loopt nog steeds super proeven’

In de Prix St. Georges van de Subtopwedstrijd in Houten was Mara de Vries de absolute uitschieter. Ze reed Dornenstern (v. Danone) naar de fraaie score van 71,84%. Het paar vormde al eerder een uiterst succesvolle combinatie tot dat de ruin werd verkocht. Sinds kort zijn ze weer herenigd en hebben gelijk de goede klik weer te pakken.

“Ik rijd Dornenstern nu ongeveer weer een maand met oog op verkoop. En hij loopt nog steeds super proeven”, vertelt Mara de Vries enthousiast. Het hoogste cijfer op het protocol was een 9 voor de uitgestrekte galop. “Ik kon hem echt super weg en weer terugrijden.”

Geen pirouette-koningin

De pirouettes werden beloond met een 8,5 en een 8. Vooral met deze cijfers is De Vries heel blij. “Ik ben absoluut geen pirouette-koningin. Die zijn niet mijn sterkste punt en hebben in de training met Coby echt bloed, zweet en tranen gekost”, vervolgt ze lachend. “Om mezelf daarin te verbeteren heb ik heel veel van Dornenstern geleerd.”

Pechmoment

Enige smetje in de mooie proef was het zig zag-appuyement in galop. “Dat was echt een pechmoment. Aan het einde van het tweede appuyement stond iemand tegen de deur te trappen waar Dornenstern van schok en even een paar passen opzij sprong. Dat was jammer, maar verder het enige dingetje. Ik heb weer heerlijk gereden.”

Complimenten

Dornenstern scoort met zijn drie correcte gangen en daarnaast valt het sympathieke beeld in de smaak bij de juryleden. “Daar krijgen we veel complimenten over, maar hij is voor de Lichte Tour ook een super compleet paard. Hij blijft mooi actief en ik hoef er niet achteraan te jagen. Het was natuurlijk weer even afwachten nadat we zo’n tijd samen niet in de ring geweest zijn, maar ik denk dat we er alle twee van genoten hebben.”

Trots

Naast haar eigen optreden is De Vries ook trots op haar voormalige troef Cuvanck PP. De Downtown-zoon liep met Sanne van der Pols bij de junioren naar 70,23%. “Ik ben heel trots op beide. Het was een hele goede proef en super mooi om te zien hoe Sanne hem rond rijdt.”

Wedda richting de 70

In de Prix St. Georges reed ook Myrthe Wedda met Diamond Geezer (v. Diamond Hit) een sterke proef. Deze werd beloond met 69,63% en de tweede plek. Milou Dees was met Francesco (v. Florencio) de beste young rider. In het gecombineerde klassement betekende de score van 68,46% de derde plek. Justine Mudde volgde met twee paarden. Easy Rider (v. Sorento) werd vierde met 63,82% en stalgenoot Filemon (v. Apache) liep naar 63,24%.

