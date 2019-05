Margot Arkema grootverdiener in ZZ-Zwaar op CH Westerkwartier

Met scores van 70,07% en 66,21% in het ZZ-Zwaar én 71,63% in de kür was Margot Arkema op de Subtopwedstrijd in Marum de leading lady. Met De Haarhof Gavaristo (Tango x Nourejev) mocht ze daarmee twee eerste prijzen in ontvangst nemen. In de tweede proef van het ZZ-Zwaar hoefde ze alleen Stephanie Berends en Giorgio (v. Bordeaux) voor te laten gaan.

In de eerste proef reed Berends 65,29% elkaar en mocht daarmee het rode lint in ontvangst nemen. In de tweede proef nam de amazone revanche en verwees met 66,50% Arkema naar plaats twee. Sara Miocevich eindigde in beide proeven op plaats drie. Dat deed ze met Jive (v. Jazz).

Zwiggelaar en Van der Heide aan kop

In de Prix St. Georges werd het hoogste percentage genoteerd door Zoë Zwiggelaar. Zij reed Fidarsi Rossi (v. Sergio Rossi) naar 65,37%. Jacob van der Heide stuurde Fantastico (v. Jupilot) met 64,85% naar plaats twee. Het witte lint ging hier naar Romee Driessen. Van der Heide won de Intermédiaire I met 63,46%. Simone Benthem mocht de tweede prijs in ontvangst nemen.

*Bericht wordt nog aangevuld*

Bron: Horses.nl