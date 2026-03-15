Marie-José Calis dicht bij Olympische kaderscore met Limited Edition: ‘Dit smaakt naar meer’

Marie-José Calis met Limited Edition. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op de K&U-wedstrijd in IJsselmuiden heeft Marie-José Calis haar visitekaartje afgegeven. Met de thuisgefokte Limited Edition (All at Once x Uphill) noteerde de amazone in de Grand Prix 71,449%. Bij twee van de drie juryleden kwam de score zelfs boven de 72% uit, waarmee Calis dicht in de buurt komt van de Olympische kaderscore.

