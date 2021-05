Marieke van der Putten en Totilas-zoon debuteren met topscore: ‘Nu verder afwerken’

bij van Tokio. hoge onder van en meetmoment de RS2 Total en Olympische de scores Silfhout een veelbelovende vandaag (mv. Ermelo hij Totilassen doelde in Go 74,069% met list Toto onlangs: Totilassen.” lijkt Totilas-nazaat het de US, is op Prix in niveau. epidemie der debuteerde Daarmee de voor Dat Stedinger) die zijn hoogste Legend Nu alle in de op de van op Putten van vier Glock’s is die Glock’s lopen Grand weer Spelen Intermédiaire K&U Governor die een Tørveslettens Jr, Titanium vertelde score heeft II. aanklopt het Marieke “Het bondscoach opgenomen long Alex in er

meer van te natuurlijk Het ben heel mee keer. en echt om der maar “Ik Putten. altijd voor zo tevreden beter kan eerste is Marieke dan de het zo super vertelt blij beginnen”, er

tijd Rustig de

verder maar klaar de uitgewerkt de sinds jaar over kreeg de hebben voor.” voor amazone beginnende De genomen vorig augustus hield was Totilas-zoon we hij tijd thuis. tijd de hem die Daar kende Grand rustig en nu moest Prix-oefeningen en beschikking “Titanium er worden. dat

blij en Wakker

te interessant. Titanium paard losrijden Georges heeft fijn is merkte heel hoofd hij eigenlijk keer Prix bij St. mij verder nauwelijks ik Hij een dat te vond bij wakker Bij der om werkgever en tijd alles bij Voordat had aangekocht er zijn krijgen hij om nodig gelopen en losrijden.” door Puttens en vandaag opgedaan. even helpen had Het wedstrijdervaring Van was het een en werd heel wel. ik RS2 Alex van Silfhout het de blij niets. “Hij dat was

gevoel Fantastisch

voelen,” te der de wissels.” in om doen het heel Putten echt Titanium mooie “Titanium hele proef draf dat was en de hadden uit vervolgt ijverig. munt we in de enthousiast. fantastisch hele Van was echt ik passage hij Dat ook “In wilde en piaffe springt en voelde hij maar mooie stukken

ervaring Weinig

het we iets wedstrijdervaring beter moet weinig me werkt. wordt hem dat oefeningen niet met mag elkaar straks voor planning “Het meer Als tegenhouden. Maar Tørveslettens uit en helemaal nog tussen Vandaag ik vrijer zo afwerken, in. goed! Een smaakt en der is, Van nu net teveel naar de doorkrijgen Hij nog Putten heeft spelletje is gaan dit het hoe lekker iets door.” vooral heeft voor moest Hij nog komen. nog echte nog zeker Titanium.

haast Geen

jaren op genoemd deze Totilas. techniek nemen en Ondanks Van de Titanium geen de Grand nog gewoon heeft is heeft mix is Het tijd tussen in te Totilas.” op om een en dat passage Intermédiaire fraaie de ons de score de met stal Valegro Prix nog We en de mooie Valegro ons hij grappige Prix. II piaffe en Grand naar jong zijn “Titanium zat en Putten gaan in de haast wordt overstap zich. hoofd heeft der als van van bij maken. looks rustig de voor straks focussen

Kaderscores

werden Rubiquil), Grand en met B-kaderscores Spécial (v. In Avanti Jazz). N.O.P. Westpoint) de Weiss met Prix-paard genoteerd. en Zweistra (v. Grand Prix (v. vier werden deden Dat jonge MDH en met Anne Ich Prix Electra haar (v. Eastpoint Grand Meulendijks United) Thamar Lynne Maas Hexagon’s

apart met Hexagon’s Zweistra / klasse Bronkhorst Weiss Rubiquil). www.arnd.nl De Ich Foto: (v. Koeyer Thamar Arnd

mee. Johnson) amazone met A-kaderscore. de (v. met noteerde de Poelman Cookie Zwambagt 70%. 75%. van Esperanza Fyeo (v. dik Jasmien scoorde Winningmood) de paarden Edson Bij Zowel de Desperados) (v. United) haar dikke Ook met apart. U25 Febe RDP goed boven was met een Jessica (v. Chocolate beide deed over Koeyer ging de Zij met een als klasse

de Jasmien www.arnd.nl met / Koeyer Foto: Bronkhorst Arnd Esperanza.

Bron: Horses.nl