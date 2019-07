Marjan Hooge naar ruim 65% in GP-debuut: ‘Dit wilde ik heel graag doen’

Tot eind vorig jaar bracht Marjan Hooge de merrie Eskara de Jeu (Jazz x Jetset-D) nog uit in de Lichte Tour, maar na een succesvolle overstap na de Zware Tour stond op de Subtopwedstrijd in Warga het Grand Prix-debuut op de planning. Voor de amazone een droom die uitkomt: "Ik wilde heel graag een keer Grand Prix rijden. Dat het ook nog eens zo goed ging, voelde echt als het bereiken van een mijlpaal."

In de Lichte Tour draaide Hooge al succesvol mee met Eskara de Jeu, maar ook het Grand Prix-werk ligt de merrie erg goed. “Al in mijn periode in de Lichte Tour ben ik spelenderwijs bezig gegaan met de overstap naar de Zware Tour. Ik zeg altijd dat het bij paarden net zo is als bij jonge honden: ze moeten leren door herhaling. Daarnaast is het piafferen en passageren een kwestie van kracht ontwikkelen. Dat zie je bij Eskara, maar ook bij mijn andere paard Ego Tripper Texel. Beide zijn qua bouw best veranderd, omdat ze puur door dit werk veel sterker zijn geworden.”

Rustig wennen

Begin dit jaar reed Hooge voor de eerste keer Intermédiaire A. “Ik heb met Eskara de Inter A en B gestart en vervolgens de overstap naar de Inter II en U25 Grand Prix gemaakt. Op die manier kon ze mooi rustig aan het niveau wennen, het was zo voor ons beide nieuw. Op Texel liep ze onlangs al eens 70% in de Inter II, dus ik wist dat het wel goed moest komen in de Grand Prix. Soms wil je iets zo graag, dat je er maar beter gewoon rustig in kunt gaan en er niet teveel over na moet denken.”

Routine nodig

In aanloop naar de wedstrijd in Warga, oefende Hooge de dag daarvoor voor het eerst de hele proef. “Je oefent wel vaker stukjes uit de proef, maar alles achter elkaar is toch anders. Gisteren ging het nog niet zo vloeiend. Zo vind ik zelf de zigzag nog erg moeilijk, maar misschien denk ik er zelf wel teveel bij na. Daarnaast is Eskara een paard dat routine nodig heeft. Als je voor het eerst een proef met haar rijdt, heeft ze echt zoiets van: huh? En dan de tweede keer weet ze wat er komt en doet ze het veel beter.”

Ervaring opdoen

Hooge is zelf pas 22 jaar en mag dus nog een aantal jaren meedraaien in de U25. “Mijn focus ligt daar ook op. Onlangs heb ik Exloo voor het eerst internationaal U25 gereden. Toen hadden we 65%, ondanks twee dikke fouten. Er zit dus nog rek in de score. Inmiddels weet ik dat ze de oefeningen echt onder de knie heeft, dus het is nu een kwestie van kilometers maken er ervaring opdoen. En dan kunnen hopelijk volgend jaar de scores echt omhoog gaan. In september staat in ieder geval onze volgende internationale wedstrijd in Zweden op de planning.”

Bron: Horses.nl