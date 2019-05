Mark van de Donk: ‘Steeds vaker de mogelijkheid paarden langer aan te houden’

Mark van de Donk sloot op de Subtopwedstrijd in Nijkerk zijn ZZ-Zwaar-debuut met Severius Don Remo (San Remo x Jazz) direct winnend af met scores van ruim 65% en 66%. Na de KNHS Indoorkampioenschappen, waar de combinatie brons won in het ZZ-Licht, hield de ruiter de elfjarige ruin thuis om hem verder door te trainen richting de Subtop. "Van de week voelde hij zo goed, dat ik twee dagen geleden hem besloten om hem mee te nemen naar Nijkerk."

“Severius Don Remo is van een klant en staat inmiddels twee jaar bij me op stal. Hij had daarvoor in het Z dressuur gelopen, maar was erg sensibel en had weinig vertrouwen in de ruiter”, blikt Mark van de Donk terug. “De eerste periode heb ik hem rustig de tijd gegeven om te wennen en pas een maand of zeven geleden heb ik hem voor het eerst in het Z2 meegenomen.”

Onvoorbereid

“Inmiddels kent hij alle oefeningen wel en pakt het zware werk goed op”, vervolgt de enthousiaste ruiter. “Hij was na de KNHS Indoorkampioenschappen niet meer mee geweest op concours, dus eigenlijk ben ik een beetje onvoorbereid op wedstrijd gegaan”, vertelt hij lachend. “De eerste proef had hij duidelijk nog wat spanning, maar de tweede proef was ik zelf heel erg blij mee. Ik had daarom iets meer verschil in de punten tussen beide proeven verwacht.”

Internationaal

Het is de bedoeling dat Severius Don Remo, die gefokt is uit de Grand Prix dressuurmerrie Zalsa & Jazz, bij Van de Donk in training blijft met het oog op de internationale wedstrijdsport. “Het is een heel erg fijn paard, hij werkt hard mee en is super knap. Zijn eigenaar wil er alle tijd voor nemen en als hij straks goed meedraait in de Lichte Tour, is het de bedoeling dat hij internationaal mee gaat.”

Zelf opleiden

Van de Donk heeft een twintigtal paarden op stal. Achttien daarvan worden door Van de Donk en twee stalruiters gereden. “Dat zijn paarden van drie jaar oud tot en met Grand Prix. Ik heb op het moment redelijk wat nieuwe paarden staan. Ik ben heel blij met ze, maar het kost wel tijd om alles goed voor elkaar te krijgen. Zelf vind het allerleukste om een jong paard van drie jaar helemaal zelf op te leiden naar de Grand Prix en alle fases die je daarbij tegenkomt mee te maken.”

Duppie

De ruiter heeft heel veel vertrouwen in Duppie (Dramatic x Gribaldi), met wie hij Lichte Tour reed. “Die zijn we nu aan het klaarmaken voor de Grand Prix en dat lijkt echt heel goed. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. Daarnaast heb ik een zevenjarige Charmeur x Rhodium. Dat paard heb ik nog niet mee gehad, maar die past me als een handschoen.” Van de Donk is er vooral blij mee dat hij paarden inmiddels langer kan aanhouden. “Eerder werden paarden al snel verkocht als ze goed gingen, maar ik heb nu steeds vaker de mogelijkheid om paarden langer aan te houden.”

Bron: Horses.nl