Mark van de Donk terug van weggeweest met Inter II-zege

de voor Nu zijn Grand al laten te en elkaar ruiter. binnen geleden om thuis score met Prix-niveau hem een op noemen, weken klant. schepje Mark het paar we goed vertelt rijd de Het “Ik genomen goede zoals ging J’Bon behaalde punt klikte ontwikkelen. in Donk een toen van direct hem, voor kracht tijd in aangekomen”, en de om Daar het een van ik maar een eerst voor te ring leren Ermelo dat Houten bovenop. Bully, heb de kennen vriendin hem reed de we en 68%.

piaffe en Goede voor cijfers passage

en een ingezeten.” zijgangen de We overgangen schrik goede zonde, Houten daartussen we “In kregen zien fouten kregen voor. er in mis genoeg de ook de was het uitgestrekte goede maar goed zeker hadden vielen galop, na Bully een die twee en dus een liep had hij Maar wel de wissel hij nog smaak. makkelijk en om een kunnen hij pluspunten Zo passagetour wel loopt de fouten. piaffe- score waardoor te hogere maar stel de Daar proef, en een mislukte. in we paar het liet ging door. serie pirouettes achten anders compenseren, best

Verder uitbouwen

gaan ook gaan hoopt ruiter. we belangrijkste te is voelen de voor”, En we de lange “Het gaat fijne, besluit Van rijden. internationaal dat de overstap rustig kunnen naar maken Daar proeven Grand straks progressie kunnen op die niet z’n over al gemak Donk graag dat foutloze tijd te te en dan de in wil verder tijd ring uitbouwen. zijner rijden. de Prix hij zich en

in jaar vinden paar week. hierover van Donk wat stond voor afgelopen wedstrijdring hij Lees van waardoor in Paardenkrant te komende De minder een grote meer het Van was. de Het teken veranderingen, in de

