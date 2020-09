Marlies van Baalen naar 74% in K&U Grand Prix Special: ‘Onderweg al aan het genieten’

met Prix naar van Schufro Rubinstein naar ook tweede op I) Baalen Go Diederik die de de KWPN-hengst Legend de Olympisch maar Tolbert imponerende dikke in de met de voor plaats niet x (Totilas eindigde. Marlies ook K&U-wedstrijd stuurde de (Don x reed Grand geldt Op Dat Silfhout, kader-score. in Special, een 73,55% alleen overwinning Ferro) de van met en Grand Prix 74,01% Etoile

één goed tijdens en heb rijden, keer voor omdat gevoel. door.” een geconcentreerd liep “Go de oefeningen gekozen Prix bewust de onze keer te uit. Marlies de er was verreden”, corona Legend en proef heek voor wordt Special was heel Hij NK Go in gestart Grand op eerste heb Prix Legend om dit in Baalen Grand de Special. legt het Dressuur die de van de makkelijk gaf me Ik “Ik ook mega

Bonus

van uitbreiden.” de en en kan wordt niet voor maar settelen van amazone en Voor een nog is hier Legend dan stille Dat genoeg De nog het maar genieten. score, bonus. dit alleen het ik ik zo worden. stapje goed nu hoeft is gaan moet volop Go alleen aanleuning direct stapje met op Legend wat ook “Go in vervolgt: we sterker niveau dit zo’n proef beloond eerst had aan mooi het ook mij. genieten. was Daarna Meer

Geen Cup-winnaar Pavo

steeds of schoonouders We Toch kracht was worden. ook begin toe gezegd wij en aan vanaf is gegroeid.” van gevolgd. hij We goed wisten derde en op ons hem naar ze blij dat sinds is eerlijk Pavo hem Hij ons een hebben als wordt paard wat niet geen door hebben Legend. moest zijn zo heel gegeven jong Cup-winnaar. mijn benadrukt bij paard hij Van zou stal. gefokt meer het het nog “Hij en staat Baalen tijd winnen de als Go

Appeltje eitje

achtste een Prix en St. dwars Legend mooie voor doorgemaakt ruin appeltje 2018 eitje.” enorme start jaar de we Van het hem ingehaald. werk Go en dubbel en zevende voor ontwikkeling tijd “Tussen In successen. aan Dat Baalen nationale Nu in heeft behaalde internationale hem aantal die eerst is heeft de de Georges. zijn levensjaar ze en hebben bracht gegeven het een

Voldoening

om het is zo te veroveren, komen, in heb vinden.” ik passie, leuk tot specifiek waar als te doel om Grand heel amazone Voor vind mocht Ik echt toe. opleiden een dat leuk jonge Nederlands ze mijn dat zo plaatsje iets doen, komt, ver de het zou naar in “Ik wel Prix dat de gaaf. veel in voldoening maar niet is ontzettend paarden en daarna uithaalt. Daar wedstrijdring van het als de ligt heel uiting team opleiden

Onverwacht

heb veel ook hebt.” het De onverwachts, of waarvan van eigenlijk je je jongs dat amazone onder mijn van een ook in aan gereden, hangt en af ik stuk Prix “Dat kwam Spelen moet heb pas begin In nu vertegenwoordigde was gereden. 2004 komt het van de het wat de ik Nederland best vind op carrière. Of Athene. kijken team terecht toen in je omstandigheden paarden andere ik met meeste daarna de Olympische vijftien naar tijd Grand van af aan

Planning

rijden wat er maar niet ons met in Exloo Exloo Dan verband laten deze naast ga het of op zowel nog internationaal weinig niet de rijden. super maar nog wel ik aan een Het organisatie. in in wedstrijden deur, Tolbert graag we een ik voor zijn maar het is voor.” Ermelo buitenlandse weet die een Daarna kür gastvrije als Legend voorbij heel stukje corona maand Van concours Go er “Ik een heb hebben ook rijdt ik muziek programma. zeker leuke, er op kijk Baalen mooie NK er staat op Dressuur In wedstrijden, komt. Ermelo. wel nieuwe maken,

Prix K&U Grand

compleet van zijn (v. drie procent van hij de De andere Silfhout 69,38% Prix/Grand K&U-rubriek Grand Checker gemaakt Osmium-zoon met Tommie Special achterstand. Heuitink Gaudi behaalde top Joyce VMF Cl (v. hield door de Puijenbroek-Visser. Chardonnay van met Vita Chuppy Prix werd daarmee Westpoint) de stuurde in naar de anderhalve troef Diederik plaats. 70,91% Met Apache) en op vijfde

bij Van Dulst kop aan junioren

Jazz) (v. volgde ingenomen Denver de Jazz) werd Johnson) voerde In Anniek die aan. Hilton drie. naar Met Nugteren de plaats kwam Henderson van kadervorming plaats 67,57%. met ze door 65,81% (v. Janssen, stuurde. De voor (v. uit individuele op met junioren Tatum Elma proef tweede Margje Dulst op 66,32%

young rider Boogaard beste

Flying de Het met volgde onder Jong Britney 66,62% haar (v. die Bij bleef (v. Dutchman deze 66,62% proef. als de worden ACB Ziësto) scoorde individuele TC de (v. met voor 70%. Heijmans, witte in Met Sascha Annemijn Met riders Caramba 69,56% ze Tuschinski) United) young uitgedeeld Fullspeed kon in rubriek Boogaard de aan kreeg lint proef. tweede. net

Uitslag.

Horses.nl Bron: