Marsja Dijkman eerste en derde in Wormerveer

De Friese Marsja Dijkman deed vandaag goede zaken in het Noord-Hollandse Wormerveer. In de Prix st. Georges-rubriek won ze met de Westpoint-dochter Stal Chardon's Erona en werd in deze zelfde rubriek derde met MGPNGP Geke fan 'e Beijemastate (v. Beart 411). Junior Shanna Baars behaalde met 71,67% de hoogste score in het ochtendprogramma van deze subtopwedstrijd.

Zowel in het ochtend programma als in het middagprogramma van de subtopwedstrijd in Wormerveer wordt de klasse ZZ-Zwaar verreden. Selina Bessems presteerde vanmorgen in deze klasse uitstekend met de Ampère-nazaat Elaine Bf Group. In proef 35 won het duo met een gemiddelde score van 63,357% en in de tweede proef werd een score behaald van 61,643%.

Ook Jony Admiraal scoorde in beide proeven een voldoende score en won in de eerste proef de tweede prijs met W-fifty (v. Redford). De proef 36 kwam op naam van Sanne Gouwenberg met Freeyo (v. Johnson). Het optreden van deze combinatie werd door het jurykorps bestaande uit mevrouw van Stam-Scheerman en de heer Trommelen gewaardeerd met 65,786%. Het jurykorps kon aan de overige combinaties in de ZZ-Zwaar geen voldoende score kwijt.

Hoogste score

In het ochtend programma kwam ook Shanna Baars aan de start met Farzana G (v. Ampère). Ondanks dat zij de enige combinatie was bij de Junioren zette ze wel de hoogste score van het ochtendprogramma neer. Beide juryleden kenden een score van in de 71% toe aan de combinatie en dat leverde een gemiddelde op van 71,67%.

Dijkma succesvol

In de Prix st. Georges rubriek kwamen zeventien deelnemers aan de start. Dijkman behaalde met Stal Chardon’s Erona 66,176%. Zowel mevrouw Van Stam-Scheerman als de heer Trommelen plaatsten haar op kop. Alleen vond mevrouw Van Stam-Scheerman de proef 67,794% waard en de heer van Trommelen 64,559%.

Deze score kende de heer Trommelen ook toe aan de nummer twee Corina Conradi met de zevenjarige Matthys 504 (v. Norbert 444), die vorig jaar goedgekeurd werd voor de dekdienst bij de KFPS. Onder Corina Conradi liep de hengst vandaag in Wormerveer naar 66,029%.

Gelijke score

Zowel Marsja Dijkman in het zadel van MGPNGP Geke fan ‘e Beijemastate als Simone van Wijngaarden met Elvis (v.Spielberg) behaalden een eind totaal van 64,779%. Doordat Dijkman een fractie hoger scoorde bij de hoofdjury mocht zij de derde prijs in ontvangst nemen en Van Wijngaarden daarop volgend de vierde prijs.

Young Rider

Nicole Verschoor reed als enige Young Rider mee in deze gecombineerde rubriek. De jeugdige amazone liet zich niet intimideren door de senioren en scoorde 64,559% met de Uphill-nazaat Gentleman F. Deze score was goed voor de vijfde prijs.

Bron: Horses.nl