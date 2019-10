Marsja Dijkman scoort in Lichte Tour

Op de subtopwedstrijd in Franeker scoorde Marsja Dijkman dubbel in de Lichte Tour. Met Stal Chardons Erona (v. Westpoint) won de amazone de Prix St. Georges met 65,147% en met de Fries MGPNGP Geke fan 'e Beijemastate (v. Beart) pakte ze in diezelfde proef de tweede prijs (63,456%). De hoogste dagscore was voor Iris Sijtsma met Sijtsmafarm's Eye Catcher (v. Gribaldi) in de Intermédiaire I. De combinatie die hun debuut maakte in deze klasse kwam op 66,619%. Een goede generale repetitie voor het internationale debuut dat deze week gepland staat (Exloo).