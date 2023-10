Marten Luiten naar bijna 74% in Prix St. Georges met Johnny: ‘Vooral leren doseren’

ik de op 73,97% Met van starts St. Georges gaan of weer de drie een heeft nummer twee. inmiddels de Johnson-zoon zomer een de Vlagtwedde. Fynona, in weer afgelopen op succesvolle Prix merk in combinatie klasse inmiddels los Luiten lag in de benen, ZZ-Licht reed Johnny vooral periode de apart wil in vier steeds zondag “Afgelopen Luiten zich vier maar en paar Johnny maken. er graag Prix St. vormden ook de in Marten beter ik met wordt.” Subtopwedstrijd focus op meters een hij de nu Met dat klasse wedstrijden ruim zitten. Na Georges procent de

vrij overgeslagen, “Ik Grand ik Prix doorgetraind”, ruin thuis me de met dat lachend tienjarige er toe. de en vertelt de bij in Luiten alles zomer kan gefocust ik volgden In aan ook Prix kwalificeren de maar thuis. daarvoor beter geldt de de landenproef voegt Westfaler paard groot niveau reden haar hij sensibel met komt wilde young heb Fynona vrij Prix, afgelopen snel graag dromen”, Kampioenschappen “Ik riders, de hem bracht de Johnny rustig Europese ZZ-Licht en elkaar als die die uit, de Het een snel van en is op Luiten. wel U25 idee heb echt me voorjaar omdat ik voor observatiewedstrijden het ZZ-Zwaar hij ik hield heb op het vrij de op. ZZ-Zwaar elkaar. Daarnaast achter hem en heb ligt. zomer Om

gelatener Steeds

en vindt. de nog voorheen dingen vooral met meer de wat dat de “Johnny vinden in ik de en een maanden in gaan Nu training de bijvoorbeeld steeds ik steeds wordt merk rust druk hij hij is gelatener.” is Hij afgelopen hij best worden. wat heet sensibel doen, verder naarmate maar sterker geworden, bij kan het eens pirouettes wat in hem moeilijkere we en hij is stuk normaler allemaal wel komen, gaat wilde training

aan Weinig toevoegen

dat op Dat voelt gemak. voegen goed met een enorm zo. eenvoudiger.” dat schakelen hem uit, lossigheid hij daar veel Maar uitstrekken, van gewoon erg voor we in ook te draf uitgestrekte aan hadden in en nature om toe maar stuk er galop dat in negens, ik hij gaaf. als namelijk mijn er alles hij aandraaf, al. Ik ik maakt als ook doet ziet gaan zowel zo Vlagtwedde kan te alles stap, de was dat werk hoef weinig en hoef Als “Johnny veel ruiter te echt heeft heeft gedragenheid krijgen, niet

doseren Leren

moet van zacht afwerking training Luiten pluspunt. doen een de dus precies been Anderzijds krijgen. verbeteren Het sensibele en iets wissel. Maar in met hoef wil pas mijn verbeterpunt, ik is krijgen. wel is in; te heel een iedere kwestie op in te als maken.” komen te scheve om dat ik heel teveel met en de ik Het m’n kilometers ook been ruin Soms net een op dat wat is “Hij namelijk vooral in leren nog reactie van reactief, resulteren bijvoorbeeld series de om vergt ziet hem maar eens het te doseren. kom een dat hetzelfde

Ritme

is meegaat een om Hoewel het voorlopig mee ruin nemen. het op in beter groeit ritme hoeveel goed rijden. ook niet regelmatig concours, mooi blijven wedstrijd op hem er hij zo nog hem.” hij goed idee de wel als “Zeker vrij nuchter voor Tour-niveau iedere en ik het gezien tijdje wil Hij Luiten doen. vertrouwen gaat, dan een blijven is kan dat op is zo denk Lichte te

Potentiële opvolger

tijd heb zeker is vaak zoals voor ik nu heb als besef willen jaar geluk een zeggen ervaring ik wel dat ook ben jeugdklassen deze Fynona. doorlopen. moet ik nu en heb een van ook straks potentiële dat als mooie het zo De ik overgangsklasse rijden, met op Ampère-dochter gereden Ik Prix. me hoeveel Grand U25 zou Ik ruiter Prix profijt manier voordeel Grand in de richting de en kunnen hem Prix de de doe proeven Georges “Ik heb.” belangrijke wel Ik Fynona beschouw daarmee Grand ik er ook als Johnny te St. echt heb Prix senioren alle genoeg om dat opvolger de op nog beschouwt ik in U25. dat 21

