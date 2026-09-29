Marten Luiten succesvol terug in de Subtop met Forever en Jewel

Savannah Pieters
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Marten Luiten succesvol terug in de Subtop met Forever en Jewel featured image
Marten Luiten, hier met Johnny. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Afgelopen zomer lag de focus voor Marten Luiten vooral op zijn U25 Grand Prix-paard Johnny en de jongere paarden. Inmiddels is de ruiter ook weer actief in de Subtop. Afgelopen weekend was hij succesvol in Exloo, waar hij met de Sezuan-zoon Forever met ruim 72% de winst pakte in het ZZ-Zwaar. Met de Bordeaux-dochter Jewel eindigde Luiten met bijna 71% als tweede.


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