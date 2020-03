Maxime Osse naar hoogste dagscore op Subtopwedstrijd Axel

Het Prix St. Georges-debuut van Maxime Osse en de voormalig KWPN-goedgekeurde, maar geruinde Nordiek's Gyon (Charmeur x Jetset-D) werd op de Subtopwedstrijd in Axel beloond met 65,96% en de overwinning. In het ZZ-Zwaar kwam Emily Wiskerke twee keer als winnares naar voren en bij de jeugd deed junioren-amazone Tatum Nugteren goede zaken.

“Wat een heerlijk wedstrijdpaard, even thuis doorgetraind en gelijk de overstap gemaakt van Z2 naar Lichte Tour”, jubelt winnares Maxime Osse trots op Facebook. De amazone nam in de Lichte Tour-rubriek een procent voorsprong op Mieke Everste en Godiva DH (v. Apache). Emily Wiskerke eindigde met Giant Cristall (v. Andor) op de derde plaats.

Kampioensring

Nordiek’s Gyon eindigde in 2014 op de vijfde plaats in de kampioensring op de KWPN Hengstenkeuring en werd in het KWPN najaarsonderzoek datzelfde jaar met 78,5 punten goedgekeurd voor de dekdienst. Nog geen twee jaar later werd bekend dat de hengst werd geruind was. Inmiddels is hij alweer enige tijd in eigendom van Stal Nordiek.

ZZ-Zwaar

Emily Wiskerke, in de Lichte Tour-rubriek nog derde, mocht met Fighter (v. Johnson) twee keer het oranje lint in het ZZ-Zwaar komen ophalen. Ze kwam in de eerste proef uit op 61,14%, maar wist in de tweede proef geen voldoende score te realiseren. In de eerste proef werd de tweede plaats met 60,36% opgeëist door Mark Bouthoorn en Sandro Junior (v. Sandro Hit).

Nugteren naar mooie scores

Tatum Nugteren was in Axel de enige jeugdamazone die van start ging. Met Same Stables Denver (v. Jazz) realiseerde ze in de landenproef een score van 63,79%. In de individuele proef kwam ze uit op 61,47%.

Bron: Horses.nl