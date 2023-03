Maxime Osse wint PSG met bijna 71%: ‘Hiorada begint het echt te snappen’

Maxime Osse won vandaag met Max Equine's Hiorada (v. Apache) de Prix St. Georges op de Subtopwedstrijd in Udenhout. Het was geen unanieme overwinning, maar het gemiddelde van 70,956% was behalve een nieuw persoonlijk record voor het duo, ook genoeg om het oranje lint op te mogen halen. "Toen ik de ring uitkwam had ik echt een heel fijn gevoel. Ik was wel verbaasd over het enorme verschil in de punten, maar ik ben blij met de uiteindelijke score en die laat ook zien dat we de stijgende lijn te pakken hebben", vertelt Osse na afloop.

Osse kocht de merrie als driejarige bij de fokker en leidde haar vanaf het eerste begin helemaal zelf op. “Ik heb met haar alle klassen doorlopen en merk dat ze de laatste tijd heel veel progressie heeft gemaakt. Ik rijd haar al wel een tijdje in de Subtop, maar ik merk vooral de laatste tijd dat ze echt veel sterker is geworden en dat ze het echt begint te snappen”, vertelt de amazone verder. “Soms duurt het even voordat het muntje valt bij haar, maar als ze het eenmaal snapt, doet ze het nooit meer verkeerd en dat zie ik ook terug in hoe ze op de wedstrijden gaat. Vandaag was de proef voor mijn gevoel echt foutloos en ik zei ook gelijk toen ik de ring uitkwam dat ze nog nooit zo goed had gelopen.”

Dubbeltellers

Dat het een foutloze proef was, zag Osse bij beide juryleden terug op het protocol, maar er zaten ook meerdere hoogtepunten in de proef. “Hiorada kan alles en ze heeft ook echt aanleg voor het zwaardere werk, maar nu ze sterker is en daardoor ook heel mooi stabiel door de hele proef heen loopt, kun je goed zien dat ze echt goed scoort op de dubbeltellende onderdelen”, vertelt Osse over haar proef. “Ze kan heel goed stappen en daar hadden we dan ook 8’en voor, maar ook de appuyementen en de priouettes kan ze heel goed en ook die leverden 8’en op.”

NK Dressuur

Voor de nabije toekomst, maar ook voor de iets langere termijn heeft Osse haar plannen voor de merrie. “Ze zit echt in een stijgende lijn, twee weken geleden hadden we al een keer ruim 68% en nu dan bijna 71%. Ik wil nu eerst graag op het NK rijden met haar en daar hebben we de scores ook voor binnen”, blikt Osse vooruit. “En ik zou het heel leuk vinden om ook internationaal met haar te rijden. Dat heb ik vroeger natuurlijk veel gedaan, maar nu is dat iets lastiger, omdat ik ook thuis alles moet regelen. Ik hoop dat dat dit jaar ook gaat lukken.”

Zware Tour

Een overstap naar de Zware Tour zit er niet op hele korte termijn in, maar is zeker wel de bedoeling. “We zijn thuis al wel met de oefeningen voor de Zware Tour bezig, maar ik wil dat niet overhaasten. Ze heeft echt aanleg daarvoor, maar ze moet rustig de tijd krijgen om het ook echt te snappen”, aldus Osse. “Als ze iets nog niet helemaal snapt, dan wordt ze heel overijverig en dan krijg je miscommunicatie. Daarom krijgt ze ook zeker alle tijd die ze nodig heeft voordat we de overstap maken.”

Alle uitslagen van vandaag zijn aanstaande dinsdag te vinden in onze rubriek Alle Subtopuitslagen.

Bron: Horses.nl