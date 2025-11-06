Megan Mühlebach wint PSG in Deurne met dik 70%: ‘Ik moet vooral zelf nog wat handiger worden’

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Megan Mühlebach wint PSG in Deurne met dik 70%: ‘Ik moet vooral zelf nog wat handiger worden’ featured image
Megan Mühlebach met Let's Play. Foto: Veronique Nijmeijer
Door Savannah Pieters

Op de eerste dag van de Subtop-driedaagse op Green Valley Estate in Deurne schreef Megan Mühlebach overtuigend de Prix St. Georges op haar naam. Met haar Franklin-zoon Let’s Play noteerde de amazone een score van 70,66%, goed voor een afgetekende overwinning. Ondanks de zege blijft Mühlebach kritisch op haar eigen rijden.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like