Meghan Mühlebach heeft stijgende lijn te pakken: ‘Meer blijven rijden doet wonderen’

Een maand geleden tikte Meghan Mühlebach in het ZZ-Zwaar voor het eerst de 65% aan met haar merrie Hanna Liza (Charmeur x Tolan R), maar op de Subtopwedstrijd in Luttenberg deed ze er vandaag met 66% en de overwinning nog een schepje bovenop. "Ik was eerder heel goed in stil blijven zitten tot het einde van de proef, maar nu durf ik echt te blijven rijden en dat doet wonderen", vertelt ze lachend.

“Het verschil in de percentages zit ‘m er dus vooral in dat ik niet meer bang ben om fouten te maken en Hanna Liza nu gerust een keertje meer durf terug te zetten of juist naar voren te rijden”, licht ze toe. “Daarnaast heeft het mij geholpen om veel te starten en kilometers te maken.”

Prinsesje

De 20-jarige amazone heeft de zevenjarige merrie inmiddels drie jaar onder het zadel en begon met haar in de L1 dressuur. “Ik reed destijds Z2 met mijn pony en we waren niet eens echt op zoek naar een paard, maar Hanna Liza kwam toch op m’n pad terecht. Bij mijn eerste ritje op haar was ik direct verliefd en ben dat ook altijd gebleven. Ze is echt mijn prinsesje, ze wil altijd voor me werken en doet alles voor me. Op een gegeven moment dreigde ze verkocht te worden, maar gelukkig is dat niet gebeurd en sindsdien ben ik nóg blijer met haar”, voegt ze er lachend aan toe.

Grootse dromen

Mühlebach heeft grootse dromen met de merrie. “Op korte termijn zou ik haar graag bij de young riders starten, ik heb daar nog een jaar voor. Maar daarna zou ik graag verder met haar gaan. Ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt, het is voor mij namelijk de eerste keer dat ik verder ga. Met mijn vorige paard, een leerpaard, heb ik wel ZZ-Zwaar en young riders gegeven, maar hij is toen Hanna zes jaar was, verkocht naar het buitenland.”

Horizon verbreden

De amazone is na het voltooien van de Havo fulltime de paarden in gegaan. “Je moet natuurlijk elke dag vroeg je bed uit en je maakt lange dagen, maar ik doe niets liever. Ik vind het geweldig. We hebben thuis en boerderij met stallen en alles er op en eraan, maar om ervaring op te doen werk ik ook nog bij Vincent van Gasselt. Het is wat dat betreft altijd goed om je horizon te verbreden en ook een kijkje bij andere stallen te nemen.”

Fijne instructie

Naast Hanna Liza heeft Mühlebach ook nog een driejarige Franklin x OO Seven, die op de EDS-veiling is aangeschaft. “Hanna is echt mijn prinsesje, maar hij is mijn droomprins. Ik leid hem op onder begeleiding van mijn instructrice Madeleine Witte-Vrees. Ik les nu anderhalf jaar bij haar en dat bevalt super. Ze heeft een vriendelijke manier van rijden en het is niet alleen maar trainen, trainen, trainen. Ze werkt ook veel aan de basis en ontspanning en dat vind ik erg fijn!”

Rootveld tweede én derde

Mühlebach kreeg in het ZZ-Zwaar de meeste concurrente van Annebel Rootveld. De amazone stuurde Cupido (v. Dreamcatcher) met 65,86% naar de tweede prijs en haar andere troef Blingbling (v. Johnson) met 62,93% naar de derde plaats. In de individuele proef voor junioren en young riders slaagde alleen Julia Vrolijken met Confusius SDM (v. Johnson) er in om de 60%-grens te passeren.

