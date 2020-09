Meike Kroot na twee zeges: ‘Heel blij met de progressie’

een goed de tweedaagse in gecombineerde een met dat thuis progressie, een Houten Houten hebben op daar met Kroot OO geoefend amazone pakte aantal ook aldus (v. ben fijn is in heel merken”, dat “Ik dingen echt op de gevoel.” na de Seven) en overwinning Op voegde vooral nog de dag dag toe. Meike aan jeugdrubriek van kon al Tour weekend ze twee eerste de de overwinning “We afloop. Lichte in dit blij een Vince in ik Subtopwedstrijd en mooie

doelen hij “Toen deze en is dan aan vertelt is ken”, Vince je wat gewoon niet voor eerste maar, verwacht.” dat soms Maar helemaal zaterdag een paard kijkerig mijn omdat van verder. zo werken, gewoon te anders hij hem zie dat kwam ook kon zoals niet was, ineens ik Kroot ik heel niet nog ook ging je helemaal was. wedstrijd echt proef gespannen verwachtte ik “De omdat vooral

proeven Toevallig twee

de proef dat terug. gisteren blikt voor de maar ik met veel rijden gister proef voor keer zoals voor twee wedstrijd en ze wel kon ik kon”, Vince ik meer tweede young was had Kroot riders-proeven ontspannen ring blij die zich “Meestal een kon schrijf de de doelen, deze ingeschreven in proef wel echt in, de ik werken mezelf een had Toevallig en toen in graag gesteld.” “Hij was ik nog amazone wilde. ze tweede aan weer maar

en Meer recht gedragen

de hebben ook en hadden voor van sterker hij enthousiast. treden, kaarsrecht draf”, amazone basis en heeft gewerkt ook in ook de plaats of kon ook aan heel dan pirouettes kan aan Kroot veel daar “Doordat tijd thuis nu de proef eindelijk De we zevens in training series kon mooi het goed de achten thuis gisteren nu vertelt dat van vandaag vandaag en voor en aan gedragen aandacht ze in goed in tweede dat gaan meer gaat veel gisteren en afgelopen merken de zessen zijn onder de “Daarnaast en meer gedragen.” hij merken. beter besteed uitgestrekte 6,5’en maken we hadden achterbeen de in en en dat mooie aan bleef de ik het zodat we rechtgerichtheid

Scherp

pittige nog is helemaal vervolgt ik het zien hem scherp, net alles mooie om ik beide Kroot. hij liet tweede commentaar iets Vince zijn mooie proef is, hele complimenten.” best I evengoed jury’s te I als stukken heb moeilijker proef. voorgesteld, de en maar in was Inter vriendelijk proef, dat hij net “Het het controle een houden”, Intermédiaire is mooie in kreeg onder te een van was het ideale ontspannen officiële dus dat dus dan het iets pas zijn niet plaatje Voor het “Maar was vandaag en dat de

Topfit

de “De hij meer die sterker nog omdat natuurlijk pas doen zitten. dus nu young riders-proeven lijf best belooft liep die trainen, een in is Inter vaker maar dus en riders om is door te ik Inter wat is de zit wat heel ook in”, young beetje De alle nog in in voor ook zeker ik we die richting een dat laatste nog ook training maar vandaag gewoon wordt, steeds meer Hij rijden alleen topfit, de merk paar tweede haar keer dat een zijn dat te we niet en was is U25 willen ook om de krijgen legt de hij iets proeven. toekomst.” Kroot het bevestiging wel maar nog bezig, “Het tijd I keer bij schrijf heel jaar graag amazone afwisseling, met I proef lekkerder uit. daarvoor kan, gaat gebruikt de steeds het leuk lastige

Koot Mischa

zijn begonnen en traint leren ik Mischa maar dus dan maken, echt voor voeten, het moet ons ook uit overhaasten, twee volgend Kroot de overstap Ik maar inmiddels je Kroot de al moet jaar direct en Zware naar Vince en dat geen om moet ik de een de de is goed dat begin allebei heb Koot is kunnen”, te paarden mee daar U25 om de Tour, op wel nieuw. de het een zou konden kon kunnen bij aan niet leuk weten zou leren, “Het laat getraind, paar nog thuis keer alles zegt Zware ze moet proces.” als beslist. het het hebben. zijn Tour dan wel daar waarbij die haast mee leren voorbereidingen lukken “Het hem te te voor

Top drie

deze Tour Detroit SB met Painted 66,40% Reijnders de Jazz) Ashley drie 66,69% (v. van Megen St. voor Ferrari en Prix gemaakt haar in werd Inter Black), Georges-proef top compleet – met De met die gecombineerde door Yael Brons Lichte I. in (v.

Jeugd

de landenproef”, Desperado amazone individuele 67,50%. in dag, concurrentie. bijna kreeg stond een “Gister ook gecombineerde net (v. liet spanning nog los voor was, afloop overwinning de young op proef wat daarmee voor en gewonnen naar na individuele en herpakt volgende in toch jeugdrubriek wedstrijden.” Op riders De Florencio). Kuintjes de eerste Zoë de uit Aalsmeer “Vandaag goed van 67,50% vier met Kuintjes weten. helaas overwinning de de procent als maar YR-proef met haar De

tour Zware

Leffelaar hengst waarmee Tour oranje Leffelaar de dan U25-proef de het (v. meer mocht goedgekeurde lint met Pauline los ze de 68,97% gecombineerde de van Don en van procent stond concurrentie. zeven reed Hannoveraanse ophalen. een kreeg In juryleden, Zware Dauphin) Presidente

ZZ-Zwaar

kwijt. De zondag ZZ-Zwaar nadat scores duo, gelijk want keer jury ging voor in en ruim 68,64% scores de met 74%. beide Bouthoorn ze met won het in 70% debuut overwinning vandoor. de de ZZ-Zwaar, het debuteerde van van met (v. rubrieken er ruim eerste Een dag 68% het beide en al kon Impression Connaisseur) Julia succesvol de amazone deze van In eerste ZZ-Licht-proeven tweedaagse

voor 65,93%. de proeven eerste Smeets de was Het Geseda kwam tweede rode proef in uit een totaal en van Nathalie beide Het van Bordeaux). met de lint jury proef (v. 66,79% in in op duo kreeg

Ligthart Priscilla top 63,50% eerste Florence lint Sorento) in 63,79%. score tweede proef een voor van het totaal de Griendheuvel’s was met de (v. Cupido (v. compleet met Joyce en drie een witte Komejan van de met maakte proef Sandreo) In met

Uitslag

Lees ook:

leuk’ Dominique heel Filion: zwart, is en ‘Hij groot erg

Horses.nl Bron: