Meike Kroot wint ZZ-Zwaar: ‘Ik wist de uitslag nog niet eens’

Young riders-amazone Meike Kroot zette op de Subtopwedstrijd in Ammerzoden een goede ZZ-Zwaar-proef neer met Vince (OO Seven x Kennedy), maar moest daarna snel naar huis, omdat ze klanten kreeg voor een ander paard. Ze kreeg daarna wel het protocol doorgestuurd, maar de plaatsing bleef een verrassing. De 65,14% die ze behaalde was echter ruimschoots genoeg voor de overwinning.

“Ik heb best wel veel moeite gedaan om nog achter de uitslag te komen, maar dat lukte echt niet. Op een gegeven moment kreeg ik via via te horen dat iemand anders gewonnen had, dus dit had ik niet meer verwacht”, vertelt de amazone lachend. “Ik heb Vince dit jaar na de internationale wedstrijd in Hagen thuis gehouden, om hem verder door te trainen. Ik vind het heel belangrijk om hem rijtechnisch steeds beter voor elkaar te krijgen. Hij is dan wel al zeventien, maar er zijn nog steeds onderdelen die nu goed zijn voor een zeven of 7,5, maar die toch een punt omhoog kunnen. De focus ligt nu dus op het steeds verder ontwikkelen van de gedragenheid, met behoud van de harmonie.”

Terughoudend

Kroot heeft volgend weekend de finale van de Kostendrukker Cup in de agenda staan en koos er daarvoor om Vince in Ammerzoden de ring in te rijden. “Ik heb bewust de ZZ-Zwaar-proef gereden, puur om eens een andere proef te rijden. Bij de young riders rijdt je toch negen van de tien keer de landenproef. In Ammerzoden was ik tevreden over de proef, vooral over de draf. In de galoptour kreeg ik geen fouten, maar daar kwam wel in naar voren dat ik nog gedurfder mag blijven rijden. Ik was zelf iets terughoudend, maar weet dat als ik dat stukje waar ik nu in de training mee bezig ben ook in de proef kan laten zien, de score nog verder omhoog kan.”

Testmoment

Hoewel de finale van de Kostendrukker Cup een belangrijke wedstrijd voor de amazone is, houdt ze zich niet bezig met de plaatsing. “Eigenlijk zie ik al mijn wedstrijden als testmoment. Ik was dit jaar niet geselecteerd voor het EK-team en vind het wel belangrijk om realistisch te blijven. Je bent toch altijd in een bepaalde ontwikkeling en het is zonde om je te laten leiden door de plaatsing. Daarnaast is het altijd afwachten hoe een jury je beoordeelt.”

ZZ-Zwaar

In de eerste proef bleef de amazone vier procent voor op Solvej Rob en Ivano van de Vogelzang (v. Rock Forever I). De top drie werd compleet gemaakt door Marije Willems-Kwaaitaal en Flynn (v. Rousseau), die een score van 60,14% realiseerde. In de tweede proef, waar Meike Kroot en Solvej Rob niet aan start kwamen, slaagde geen van de zes combinaties er in om een voldoende score te behalen.\

Bron: Horses.nl