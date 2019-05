Mercedes Verweij naar hoogste dagscore

Aanstaande vrijdag start Mercedes Verweij op het NK in de U25. Ter voorbereiding van dit eerste NK met Four Seasons nam ze gisteren deel aan de Subtop wedstrijd in Nigtevecht. Hier behaalde ze de hoogste dagscore van 68,14%. Ook haar nichtje Romy schreef een rubriek op haar naam.

Drie combinaties kwamen aan de start in de U25 rubriek. Mercedes Verweij werd door het juryduo Schotman-Lodder en Van der Harst unaniem op kop gezet met haar Fürst Piccolo-nazaat.

In de Grand Prix/Intermediaire II-rubriek was de overwinning voor Shanda de Boer met Eastend’s Allstar (v. Tuschinski) met een gemiddelde van 64,076%.

Lichte Tour

In de Prix st. Georges-rubriek werd de zege gedeeld door Sanne Winters met Bellamie (v. Krack C) en Letty Roseboom met de Sorento-dochter Dancing Dillinda. Beide combinaties werden door het juryduo Berends en Den Elsen gewaardeerd met 63,088%. De derde prijs werd in ontvangst genomen door Esmee Pool met Duke (v. Zhivago).

Eén prijs viel er te verdelen in de Intermediaire I. Deze werd behaald door Cindy Schelvis met Zidane (v. Sunny Boy) met een score van 61,324%.

Enige winstpunt

In beide ZZ-Zwaar-rubrieken werd er slechts één winstpunt toegekend. Deze werd behaald door Priscilla Bakker met Florida (v. San Dior).

Jeugd

In de combineerde Junioren- en Young Riders-rubriek kwamen slechts twee combinaties aan de start. Net als haar oudere nicht Mercedes won Romy Verweij de rubriek. Verweij stuurde de Ferro-nazaat Alibi naar 63,561%.



Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl