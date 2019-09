Michelle Dalemans: ‘Dow Jones is z’n gewicht in goud waard’

De eerste ZZ-Zwaar-proef op de Subtopwedstrijd in Noord-Sleen werd zondagmiddag gewonnen door Michelle Dalemans en Dow Jones (Reflection x Nimmerdor). De amazone kwam uit op 64,36% en verwees Karlijn Veentjer en Gentelisa BGF (Bretton Woods x Uptown) daarmee naar de tweede plaats. Karin Aasman maakte hier de top drie compleet met Custom Zadels Kansas C (Krack C x Jazz). In de tweede proef nam de amazone revanche en won daar met 64,50%.

De 21-jarige Michelle Dalemans maakte onlangs de overstap naar het ZZ-Zwaar. “Al vanaf jongs af aan wilde ik beter worden dan m’n moeder”, vertelt de amazone lachend. “Mijn moeder Agnes heeft zelf ZZ-Zwaar gereden, dus nog één treetje hoger en dan ben ik er. Ik wilde altijd al graag iets met paarden doen en heb mijn eigen dressuurstal. Ik vind het opleiden van paarden het mooiste dat er is. Om met zo’n groot en sterk dier zo’n harmonieuze proef neer te kunnen zetten, vind ik echt om te genieten.”

‘Gewicht in goud waard’

De familie Dalemans fokte Dow Jones zelf uit de keurmerrie Huchet. Hij zou in de eerste instantie het toekomstpaard van moeder Agnes worden. “Ik ben hem toen hij vier was gaan rijden, maar heb hem nooit meer teruggeven”, vervolgt Dalemans lachend. “Het is een heel fijn paard. Hij is nogal groot en ik ben aan de kleine kant, maar hij is zijn gewicht in goud waard. Het is natuurlijk altijd de vraag of het lukt, maar Grand Prix rijden is echt mijn droom. Dus daar gaan we voor!”

Dankbaar

Dalemans traint de jonge paarden voornamelijk samen met haar moeder, maar in de training wordt ze wekelijks bijgestaan door Jacqueline Windt. “Ik les al vanaf mijn ponytijd bij haar, ik was toen een jaar of twaalf. Het klikt ontzettend goed tussen ons en we hebben aan een half woord genoeg. We kennen elkaar door en door. Ik ben Jacqueline enorm dankbaar voor alles wat ze voor me doet!”

Veentjer op twee

Karlijn Veentjer kwam in de eerste proef uit op 64,13% en eindigde daarmee net achter de winnares. Karin Aasman stuurde Kansas C in deze ring naar 63,14%. In de tweede proef deed ze daar een flinke schep bovenop en won met 64,50%. Het rode lint ging hier naar Benjamin Bakker en Beau Didly (v. Oscar), die Valesca Pieters en Ethan (v. Zizi Top) naar de derde plaats verwees.

Bron: Horses.nl