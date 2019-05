Michelle Hagman: ‘Destano is het beste paard dat ik ooit heb gereden’

De naam van de van oorsprong Zweedse amazone Michelle Hagman duikt steeds vaker op bovenaan uitslagenlijsten van Subtopwedstrijden. In Joure won de amazone afgelopen vrijdag de Grand Prix met Destano (Desperados FRH x Brentano II). Het duo kwam uit op een score van 66,90%, maar volgens Hagman is er nog genoeg te verbeteren.

Michelle Hagman trad begin 2017 als stalamazone in dienst bij Gestüt Sprehe, waar ze onder andere Trakehner-hengst Millennium (Easy Game x Ravel) onder het zadel kreeg. “Inmiddels werk ik daar niet meer. Ik ben met een Nederlandse man getrouwd en heb mijn eigen stal in Eibergen. Wel werk ik nog veel samen met Sprehe”, vertelt de amazone.

Hoge verwachtingen

De in Hannover goedgekeurde Destano viel de afgelopen jaren al op met zijn nafok en presteert zelf inmiddels op het hoogste niveau. “Ik rijd hem sinds het begin van 2018. Hij is een heel fijn paard om mee te werken. Hij is altijd positief en doet altijd z’n best”, vervolgt Hagman, die hoge verwachtingen heeft van Destano. De hengst is nog in eigendom van Gestüt Sprehe.

Grootste droom

Met nog maar een paar Grand Prix-proeven in de benen, moet de twaalfjarige Destano nog aan ervaring winnen. “Eigenlijk kan alles in de proef nog beter. We moeten kilometers gaan maken en hij moet meer kracht krijgen. Destano is het beste paard dat ik ooit heb gereden, dus ik neem de tijd voor hem en kijk hoe ver we komen. Mijn grootste droom is een plaatsje in het Zweedse team veroveren!”

Stijgende lijn

De tweede prijs in deze met de Intermédiaire II gecombineerde Grand Prix ging naar Nathalie Vorenhout. Met haar Friese merrie Anna van de Haffriehoeve (v. Rindert 406) zette Vorenhout een knappe score van 63,75% neer. Daarmee heeft de amazone een stijgende lijn te pakken. Eind april maakte het duo hun rentree met 62,35%.

Ubels twee keer aan kop

De junioren en young riders reden de landenproef in handicap. Rianne Ashley Ubels zadelde haar zelf opgeleide Seamars Happy Feet (Bretton Woods x San Remo) en won de proef met 66,82%. Ook in de individuele proef was Ubels met 66,54% de beste. In zowel de landenproef als individuele proef ging de tweede prijs naar Rebecca Nilsson en de derde prijs naar Margot Arkema.

