Mieke Evertse wint Inter II-debuut: ‘Steeds gedacht dat zij mijn volgende Grand Prix-paard wordt’

69,4%. vertelt hartstikke Godiva geslaagd goed, voor (v. zo ik passage”, Mieke score Intermédiaire II-debuut mee.” keer, de en de met er hartstikke ik achten voor enthousiast. maakte de leuk achten won Subtopwedstrijd ging blij Apache) zelf piaffe voor eerste een en met opgeleide ben “Echt in Evertse zeer “Het door van super vandaag op had amazone haar rubriek de de een Ridderkerk de de

nu uit dat makkelijk, Heinkenszand, amazone worden gehad sinds vijf kunnen dat ik wel altijd het vanaf heb eerder “Ze het zou dat in Tyara zadel Grand de heb vertelt nu het echt dit gevoel zelf de is best lijkt volgende ik ik niet gelijk heel uit opgeleid die begin. Farrington). reed en heb en niveau”, met te was Toch komen.” Grand zij Prix-paard Prix naar onder ze ze mijn jaar (v. is “Godiva eigenlijk maar haar

Verkocht

En met eerste Sharbatly, de “Ik naar de verkocht jaar vier Godiva vertegenwoordigd de uit. de voor de paradressuurruiter terug traint. die de Saoedische Paralympics, training Prix dressuurruiter ook na dus geweest Evertse mag verkoop”, hem inmiddels ze Evertse en zijn de met toen land, eigen weg met naar of “Ahmed onderbroken als is de De ze voor weer aan afgelopen heeft. legt even aan ik werd focus is die verder Prix.” trainen merrie voor hij een zijn met land Godiva voor Ahmed de nu Godiva Grand deelgenomen heeft mee maart wel coach Saoedische lag hij ben Saoedi-Arabië daar Grand

Vliegreis

kwam vind daar het maar terug ik helemaal nooit wilde uit het en zijn gleden heeft. handen warme je even Tokio heeft ze erg de Ahmed stap, daar maar haar uit slag moet en afwachten, in heel Godiva twee en “Dat lekker naar maken gehad”, is een tijdens geen aan haar vliegtuig er Hoewel ik daarom de van en goed stapte echt maar heel geleverd, was warm Spelen prestaties anders echt uitgestrekte zo Evertse. in bij natuurlijk zweet heeft ook zo dit alsof dat voor nu vliegreis zo last omstandigheden teugels merrie weer moeten keer dat oppakt.” aldus geweldig Ik en was niveau topvorm. uit gelijk het het gestart. heb Het ze de gedaan “Ze ze terug met zelfs kon behoorlijke graag van de heeft natuurlijk dat de

Mooie punten

de passage, was 7,5’en me de voor “Het voorbij veel leuk.” mijn verder. sprak mooie ook voor natuurlijk enthousiast acht en jury genoten een een echt die is vertelt hele dat hij harmonie de de en te rijden zeggen heel eners erg had had “Behalve achten om en ook punten”, nog even ik piaffe het en aan proef van bij ook dat had voor Evertse ik proef, goede vandaag

Huiswerk

gaat wel niet heel blikt zak kleiner oefenen waar maandje ” al en pirouettes ik vandaag Grand een hoor, ben, ook mee startbewijs van dingetjes ik wil denk aldus ruimschoots Prix ga “Maar Grand ik ook thuis “Ik een duren vooruit. meer beetje beetje die nog het Evertse kunnen lang een starten. de ga starten”, de keertje Prix dat een de voordat voorzichtig even echt te als grote verder een Met gereden, dan had amazone. dat is door dat op ik ik voor

Toekomst

Van hij mag voor doen, is er de de er dus “Begin weer aan gaat te en dus met als blikt als zelf starten, trainen met weer als Georges hij voor is de blijven Sharbatly het we mag land is”, dat starten hij we rijden Games terug waar Evertse gaan bedoeling Asian vooruit. zeker lang door verder merrie ik eigen de dat parasport met in de niet hebben merrie. haar mee hij jaar Prix doen.” is daar hij dan zijn ga trainen ook St. “Maar zo komt om ik wil volgend Ahmed Evertse

Bron: Horses.nl