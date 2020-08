Milou Dees houdt in Zeewolde Yessin Rahmouni achter zich met 2,68%

Milou Dees pakte vanmorgen in Zeewolde de winst in het ZZ-Zwaar met de 10-jarige KWPN'er Francesco (Florencio I). De jury waardeerde de proef van de Young Rider met 68,68%. De amazone hield Yessin Rahmouni en de 7-jarige KWPN'er Irabel (v. Charmeur) op 2,68% afstand.

Lotje Schoots maakte met de merrie Inana B (v. Painted Black) het podium compleet en ontving 64,79% voor haar proef.

Internationaal debuut gepland

Dees: ”Helaas een fout in de 3ers door een struikel, maar voor de rest super fijn gereden. We zijn in ieder geval klaar voor onze eerste internationale wedstrijd bij de Young Riders volgende week in Sint-Truiden.”

Dubbele winst voor Lotje Schoots

Lotje Schoots scheef de Lichte Tour en de Zware Tour op haar naam. In de Prix St. George nam ze de overwinning mee naar huis met de vos Isabella B (v. Desperados FRH). Haar proef leverde een score op van 67,28%. De amazone was te sterk voor Yessin Rahmouni die met 64,63% op de tweede plaats eindigde met Impress Taonga (v. Vitalis). Schoots was in de Zware Tour de beste met Equitop Favorit (v. Jazz) en kreeg 62,12%.

Bron: Horses.nl