Minderhoud en Glock’s Casper gaan voor promotie naar Olympisch kader

Pas geleden werd bekend gemaakt dat Hans Peter Minderhoud en Glock's Casper (Westpoint x Goodtimes) zijn opgenomen in het B-kader, maar op de Subtopwedstrijd in Tolbert behaalde de combinatie met 75,05% een dik persoonlijk record en een unanieme overwinning in de Grand Prix. Daarmee laat Minderhoud zien de potentie voor het Olympisch kader ruimschoots in huis te hebben. Morgen komt het duo aan wederom aan start in de Grand Prix, die dan geldt als kadervormingswedstrijd.

De overwinning van Minderhoud en de twaalfjarige ruin was in Tolbert niet het enige succes voor het Glock Horse Performance Center. Onder stalruiter Riccardo Sanavio verscheen Invictus (Jack Sparrow x Voice) in het ZZ-Zwaar en sloot de proef winnend af met 73,64%. Een kleine maand geleden debuteerde het duo op dit niveau en deed toen met 72,79% en 68,64% al goede zaken, maar deed er vandaag in Tolbert nog een schepje bovenop.

Blij met de proef

Minderhoud kijkt tevreden terug op de geslaagde dag. “Casper liep ook echt een goede proef. Ik heb zelf een aantal drukke weken achter de rug, met natuurlijk de Pavo Cup en het EK in Rotterdam. Ik heb daardoor niet de meest ideale voorbereiding gehad, maar ik wilde graag met Riccardo naar Tolbert en had gehoord dat het een hele mooie wedstrijd was. Zodoende heb ik besloten Casper mee te nemen en op deze manier kan ik mooi trainen.”

Ongecompliceerd paard

“Bij ons debuut een paar maanden geleden moest ik heel bewust ieder bochtje sturen, maar het gaat elke keer beter, ook al blijven er natuurlijk altijd dingen die nog beter kunnen. Het is met Casper heel ongecompliceerd wedstrijd rijden. Hij doet altijd z’n best en het is een heel leuk en vrolijk paard. Hij maakt zich nergens druk om, zelfs schapen kijkt hij niet van op of om”, vertelt Minderhoud lachend.

Kwaliteitsvolle paarden

“Invictus liep een super goede ZZ-Zwaar-proef onder Riccardo. Dat zijn lastige proeven, alles wat paarden op die leeftijd mogen zit er ook in. Invictus liep onverstoorbaar de proef door. Bij de vijfjarigen liep Syrakus een goede proef en bij de vierjarigen hadden we er drie mee. Kardam’s Whisper had wat pech, dat is echt een heel goed paard, maar die was wat teveel afgeleid, omdat er in de ring naast hem pony’s de ring mochten verkennen. Met de winst van Kentucky ben ik heel blij. Dat paard had in de Pavo wat pech met de beoordeling, maar nu zagen de juryleden gelukkig wat wij er ook in zien. Hij heeft alles in zich wat een toekomstig Grand Prix-paard in zich moet hebben. Je ziet het al helemaal voor je hoe hij straks passageert en pirouetten draait.”

Sekreve en Hitmaker in vorm

In het ZZ-Zwaar werd de tweede prijs weggekaapt door Jennifer Sekreve en de KWPN-goedgekeurde Hitmaker (Wynton x Cabochon). De amazone behaalde een score van 70,07% en bleef daarmee een kleine vier procent voor op Stephanie Berends en Giorgio (Bordeaux x Jazz). Hoewel de rubriek een aantal echte uitschieters kende, kwam bijna de helft van het deelnemersveld niet met een voldoende score de ring uit.

Duel om tweede plaats in Grand Prix

In de Grand Prix was Minderhoud heer en meester, maar Agaath van der Lei en Anouk Noordman vochten voor wat ze waard waren om de tweede plaats. Met VRB Group’s Caron (Florencio I x Goodtimes) trok Van der Lei uiteindelijk aan het langste eind. Met 68,86% bleef ze enkele tienden van een procent voor op Noordman, die haar merrie Zeronica (Talos x Harald) aan start bracht.

Roerink naar nieuw PR in Inter II

In de Intermédiaire II kwamen alle vijf de combinaties met een score van 63% of hoger de ring uit. De beste proef werd neergezet door Veronique Roerink en haar voormalig WK-merrie Flanell (Apache x Don Schufro). Ze scoorde 73,09%, een duidelijke verbetering op haar debuut van drie maanden geleden in Eext, toen ze 67,43% behaalde. In Tolbert was ze een maatje te groot voor Mark van de Donk, die met Jazztime (Jazz Rubin x Rossini) 68,53% liet noteren. De top drie in deze rubriek werd compleet gemaakt door Rien van der Schaft en Chopin C.L. (Dayano x Havidoff).

Kruiniger beste in U25

Charlotte Kruiniger kwam met President’s Majestic Uzzo (Lancet x Indoctro) als winnares van de U25 Grand Prix naar voren. Met 67,88% bleef ze een dikke drie procent voor op Lotte van den Herink en Winner (San Remo x Gribaldi). Jerney Schelling eindigde met Creator (Florencio I x Cocktail) op plaats drie.

Bron: Horses.nl