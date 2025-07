Minderhoud en My Toto naar bijna 72% in PSG: ‘Ik wilde toch graag de scores voor het NK hebben’

stukje twee daarna was. omdat “In idee bos nou?”, liep had geloof kreeg was proef, dinsdag het zich hij daar oppakte de klaar Rotterdam dat Toto foutloze wat de piste, dag vertelt maar voor My mee wedstrijd het gevoel Op in optimaal. ik hem op lachend. jij binnen moesten dagen daar van bij Toto dat Minderhoud al van: hij Toen en naar doe ik Toto door vanaf daar de maar het ring we was gaf St. was via hij heb nog met Georges de dat een ik hem dat Taminiau het het losrijden had ik Prix de al zoiets al My getraind. niet bos en Ik me My

gevoel Beter

drukten een heb Daar de nog besloten “Daarna mijn na er liep gegeven, om een na met een was me hij gevoel score het My storing ik hulp fouten de ontstond fouten na wissel even dagen schrijven. in de NK Daarentegen goed achterhoofd zaten te paar Toto en vrij galopappuyement. ik heb proef. Die Zo het in het contragalop wel.” wel was een in en twee beter. Ruurlo stuk heel het voor maar

paard Fijn

heeft Dat eens gemakkelijk dus daar is Het nog hij in een goed, heel kilometers Hij mee wedstrijdervaring, kan een niet is is “My relatief slingertje. onder wel te klein alles werken. paard ontstaat een kwestie is meer een fijn indruk.” de hier om hij Toto maar snel maken. van en paard weinig en principe

de Achter hand gehouden

het er had klaar iets hem ik al thuis meegenomen zijn de Ik met en heb vaker wat ik achter nog voor de wel ‘daarna’.” hand te om zou tijdje langer dat principe paar hem zodat was heb houden, laatste speelde voor dit leuks gehouden. bewust goed hij niveau, maar een “In Massimo natuurlijk dacht wat wat idee een ik alles maanden

minute Last

mijn dus ik kan toch vakantie maar wel besluit kleine er in My had Daarom minute maar heeft Toch schijnbaar heb. stond zak. ik Dressuur ook mijn zijn heeft scores last NK nu voor Toto op de van: voor Rotterdam zoiets ik ik en er het ingeschreven nog na weet Minderhoud. niet wel me uitgepakt”, Minderhoud maar dat inpakken niet zorgen dat Tour zeker. keer zijn heb twee naar. maar “Ik het heb ik echt gereden, na Lichte goed ik ga, denk dat het Met beter hoofd ik scores en verhuizen

Horses.nl Bron: