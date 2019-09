Minderhoud met ruim 74% aan kop in kadervorming Tolbert

De Grand Prix op de Subtop-tweedaagse in Tolbert stond zondag in het teken van de kadervorming. Hans Peter Minderhoud was - net als in de Grand Prix van de dag daarvoor - onverslaanbaar met Glock's Casper (Westpoint x Goodtimes). Hij noteerde een score van 74,38%. Agaath van der Lei eiste de tweede plaats op met VRB Group's Caron (Florencio I x Goodtimes).

Minderhoud werd onlangs toegevoegd aan het B-kader, maar liet op de eerste dag in Tolbert al zien een opmars richting het Olympisch kader te maken. In de kadervorming van zondag (met minimaal drie gekwalificeerde Grand Prix juryleden, waarvan één met internationale status) maakte hij de verwachtingen waar. Met nog één 72% plus-score op een internationale wedstrijd zal hij promoveren.

B-kaderscore Van der Lei

Agaath van der Lei deed eveneens op beide dagen in Tolbert goede zaken. De amazone kwam de eerste dag uit op 68,86%, maar deed daar op zondag nog een paar scheppen bovenop en kwam uit op een knappe 70,98%. Met nog een 70% plus-score op een internationale wedstrijd volgt er voor de amazone opname in het B-kader. Zij behaalde op CDI Mannheim in mei dit jaar namelijk al 70,52% in de Grand Prix.

Van der Meer op drie

Patrick van der Meer stuurde Chinook (Vivaldi x Havidoff) naar 67,32% en mocht daarmee de derde prijs in ontvangst nemen. Anouk Noordman, op zaterdag goed voor de derde plaats, mocht nu als vierde aansluiten. De amazone stuurde haar tuigpaardmerrie Zeronica (Talos x Harald) naar 66,74%.

Van Nek oppermachtig bij junioren en young riders

De junioren en young riders reden in Tolbert de landenproef in het kader van de kadervorming. Lara van Nek zette met Amazing Comeback (Negro x Krack C) een prachtige proef neer en won de gecombineerde rubriek met een mooie score van 71,36%. De meeste weerstand kwam van Pem Verbeek, die Fernando Torres (Florencio I x Sandro Song), die 70,71% liet noteren. De top drie werd met 69,80% compleet gemaakt door Sascha Heijmans en Flying Dutchman ACB (United x Rhodium).

Van de Donk stuurt Jazztime naar Inter II-winst

In de Intermédiaire II van zaterdag eiste Veronique Roerink de winst op, maar de amazone kwam op zondag niet van start en daar profiteerde Mark van de Donk van. De ruiter behaalde met Jazztime (Jazz Rubin x Rossini) 66,28% de overwinning. Hij bleef een dikke halve procent voor op Rien van der Schaft en Chopin C.L. (Dayano x Havidoff). Jeanine Nekeman eindigde met Ferrari (Apache x Jazz) op plaats drie.

Tweede zege voor Kruiniger

Net als op de eerste dag van de Subtop tweedaagse in Tolbert was het Charlotte Kruiniger die er met de winst in de U25 Grand Prix vandoor ging. Ze stuurde President’s Majestic Uzzo (Lancet x Indoctro) naar 67,86%, wat bijna gelijk was aan haar score op dag één (67,88%). Mercedes Verweij kwam met Four Seasons (Fürst Piccolo x Mon Cheri) met 67,61% erg dicht in de buurt en mocht daarmee het rode lint in ontvangst nemen. Jeanine Nekeman nam in deze rubriek wederom de derde plaats in, nu met Vlingh (Flemmingh x Donnerschlag).