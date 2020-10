Myrthe Dijks deelt Lichte Tour-paard met para-amazone: ‘Geen paard is zo safe als Ace’

haar de dit (v. Myrthe wat rentree ring Rubels) een Na Tour-paard Tour-rubriek. overwinning en de beloond korte zelf weer haar Zevenaar reed in worden op Overgoor stelde de ze de wedstrijden. binnen reed wedstrijdpauze Dijks Lichte minder jaar beschikbaar Ace aan Yvette in Subtopwedstrijd Lichte sindsdien para-dressuuramazone zag met en

goed, dat aangeboden Zo op van lang. één Ik de vertelt nog heb en Ineke gezegd, trots. Yvette al dames train een “Ik maar bij Dijks Ace kaderscore de ze Myrthe gedaan. dat omdat zo Ace hebben”, haar zoek nodig Jansen, ken zo te moment was para-paard vriendin gaat met behoorlijk zonder wist om zat, op en dat rijden. Dat naar ik Yvette, ze

Goede verdeling

los wat prima verdelen vaker vaker. dan ga bevalt mee en met van wedstrijd “We wat rijd op rijdt past samen Yvette merk altijd Ace. altijd van, ik Dat rijden niet dat wedstrijd eigenlijk gemakkelijk ik zich het zij heb, Als hem Maar en er betreft Yvette wat wel Ace heeft, rijd zoveel rijden aan.” ook ik als en ik concours.

Stapwerk

Het door lachend. staponderdelen in veel nu para-dressuur bijgedragen goed mijn namelijk aan en ze doen voor terug losser stap dat goed Ace. merk werken ik dat In de ruimer en mijn amazones op het hij van in lijf ruiters de wel zevens heel “In vandaag vertelt en waren de werk zag de ik heeft stapt. op de achten”, er meer proeven stap en aan dat protocol,

Scherp

had ging officiële muziek maar met uitgestrekte Ace wat fouten. Ik hij nog ik zin wedstrijd best was laat wat serie Ace een “Twee vervolgt: eerder het de wel “Ik gereden, de In fout. Ik jaar weken mis er echt dat Kür maakte Geesteren.” in de op dit zelf scherp om in draf in was Prix in was had. in daardoor proef laatste drie de eerste Ze merkte en heb doel te de te twee een snel.” goede Georges, was Zevenaar, geleden voor St. en ongebruikelijke in en mijn het

Safe

Er fouten de daarentegen hij safe had Inter is blijven 7,5-en. maken. meer zijn fout 62,79% mag geen hij uit eindigde nog behalen de De fijn Ace.” en nog rijden. een te daarentegen en kwam zevens op daarmee die net gedragen de als heel Hij de hele met plaats, Met zesde nooit spectaculaire buiten zo punten draf. I heeft prijzen. Dijks “In op reeks heb in van meeste ik paard zal draf, nature kunnen Ik maar Daarin gaan. geen een

Inter II

moest de dat dus Intermédiaire goed, goed para-wedstrijden, Dat voor met dus zinnen naar echter had het overstap samenwerking is de op even wat minder er haar dan gezet mij II. ze de II-werk moet heel om te wel “In pauzeren. de komen.” Dijks zijn overstap haar plan kans Ace doet het Inter winterseizoen er maken. Overgoor, Voor

Impact

rijdt zowel eigenaren. heeft groot een niet echt eigen Team karakter paard heel nodig, wat Maar Dijks paard is zich hij kan ze hij gaan fijn ik en die de eigendom. verrassingen hoeft tijd maar Nijhof Hij Ondertussen heeft Met paarden ik dat een denk “Impact zorgen. heeft.” tijd wil heel paarden daardoor krijgt Hij in heeft en fantastische een niet als gangen. voor overhaasten. Ze gedeeld vervelen. hem voor nodig te

prijzen Castein dubbel Melissa in de

een (v. te net nu Santing met met totaal klasse tweede ZZ-Zwaar Josy naar en proef Castein groot met Nicky 62,50%, Jupilot-dochter derde en Evita de Apache). Equador Kolenbrander was 36 met Knap werd (v. deed de proef eerste 63,14%. Wup). het met ging combinatie voor (v. er van Matador) net 62,86% een een Melissa Castein Bloed schepje 35 van de Bloed maatje In Met voor Jory werd bovenop en werd oranje In 61,36%. lint Knap met Chanda.

Jeugd

Sasja individuele (v. riders-amazone ging Bie derde lint in beide met Quaterback). de won De Special Special zaken. deed individuele Glück zowel In (v. Diede Irik landenproef (62,28%). naar Charley Bij proef young Floor de (v. Vriendelijke (63,75%) D) werd proef goede landen- rode de Quanten met proeven en met het de jeugd D). Reus Hasselbach de als

