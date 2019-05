Nars Gottmer: ‘Fijn om je eigen plan te kunnen trekken’

Op de Subtopwedstrijd in Erica maakte Nars Gottmer de dienst uit in de Grand Prix. Hij stuurde Dicaprio Swing (Jazz x Zebulon) met 67,01% naar de overwinning en behaalde met zijn nieuwe troef Flybusters Cash (Voice x Metall) de tweede plaats. Het was voor beide paarden een oefenrondje voor komende week. Dan staat CDI Hamburg op de planning.

“Matty (Marissink, red.) en ik hebben Cash onlangs aangekocht. Hij was nog in eigendom van zijn fokster, die hem zelf heeft opgeleid en uitgebracht tot de Grand Prix. Wegens omstandigheden moest ze hem verkopen en daarom kwam hij bij ons”, vertelt Nars Gottmer. “We hebben hem toen aangekocht, omdat je toch het allerfijnste kan rijden als een paard van jezelf is. Dan heb je alle vrijheid en kan je je eigen plan trekken.”

Brommer rijden

Gottmer prijst de Voice-zoon om zijn rijdbaarheid. “Je kan het een beetje vergelijken met brommer rijden. Of je nou wissels of een piaffe of passage wil rijden, het is allemaal heel makkelijk. Dan hoef ik tenminste een keer niet zo hard na te denken als ik de Grand Prix wil rijden”, vervolgt hij lachend. “Het is met hem in de ring nog een beetje uitzoeken hoe ik het precies moet doen.”

Internationaal debuut

Volgende week rijdt Gottmer beide paarden in Hamburg. “In de eerste instantie had ik me ingeschreven voor de wedstrijd in Uggerhalne, maar daar kon ik maar één paard meenemen. Dan blijf je heen en weer rijden. Ze kunnen wel allebei mee naar Hamburg. Voor Cash wordt het zijn internationale debuut, dus ik ben benieuwd hoe hij in de smaak valt. Dicaprio Swing is al vaker mee geweest. Voor hem is het belangrijk dat hij veel kilometers maakt. Daarom was hij ook mee naar Erica.”

Andere mogelijkheden

Onlangs zag Gottmer zijn ruin Elegance N (Jazz x Obelisk) naar de Verenigde Staten verkocht worden. “Een bittere pil wil ik niet zeggen, maar het ging me niet in de koude kleren zitten. Maar de verkoop geeft je wel andere mogelijkheden. Het eerste dat ik gedaan heb is Kaiser Weltino deels aanschaffen en daar ben ik heel blij mee. Een paard met heel vele potentie, dus die moest ik hebben”, aldus de enthousiaste ruiter.

Christoph Dust

De derde plaats in de Grand Prix was voor Christoph Dust. Met Kathano (v. Kaiser Karl) realiseerde hij een score van 60,60%. De Duitse ruiter reed de Hannoveraan ook in de met de Intermédiaire I gecombineerde Intermédiaire II. Die rubriek won Dust met 64,78%. Het rode lint ging hier naar Maaike Hofman en Don Diablo (v. Wynton), zij behaalde 64,04%.

Uitslag.

