Nars Gottmer heeft er twee talenten bij voor het hoogste niveau

Nars Gottmer kwam zondag op de Subtopwedstrijd in Beilen met twee nieuwe paarden aan de start in de Grand Prix. Met Figaro (v. Apache) waarmee hij voor het eerst startte eindigde de ruiter nipt op de tweede plaats met 67,174% en met zijn andere nieuwe troef Sao Passionato (v. Sir Donnerhall) eindigde de ruiter net buiten de top 5 met 62,120%.

“Het klinkt misschien gek, maar ik ging niet echt voor de punten”, begint Nars Gottmer te vertellen. “Ik heb beide paarden nu al even op stal en ik wilde gewoon graag kijken waar ik met ze sta. En dat het dan zo uitpakt, ja dat is natuurlijk erg leuk.”

Zonde

Hoewel Figaro bij zijn debuut de hoogste score neerzette was Sao Passionato zeker niet minder goed. “Sao is zo’n goed paard en hij maakt zo veel indruk als je met hem binnenrijdt”, vertelt Gottmer enthousiast over de gitzwarte ruin. “Hij begon echt fantastisch aan de proef en we kregen het eerste deel ook heel veel hoge punten, maar aan het einde werd hij zo heet, toen gingen de eners en de pirouettes de mist in en daar kregen we drieën voor. Dan gaat je score heel snel naar beneden, want dat zijn ook nog eens dubbeltellers natuurlijk.”

Kilometers

“Het is gewoon een kwestie van een beetje kilometers gaan maken nu, want de kwaliteit is er”, vervolgt de ruiter. “Hij kan echt alles en hij liep ook zeker in het eerste deel een betere proef dan Figaro, maar hij heeft gewoon nog weinig ervaring en op dit niveau zelfs nog helemaal niet.”

Hoge verwachting

Twee jaar geleden heeft Gottmer Sao Passionato al eens gereden toen de ruin nog in Amerika stond. “Ik vond het toen al een heel bijzonder paard en ik heb destijds met zijn eigenaar afgesproken dat als hij aan het zware werk toe zou zijn, dat hij dan naar Nederland zou komen en zo is het ook gegaan”, aldus de ruiter. “We moeten nu een beetje door oefenen, maar ik weet in ieder geval wel hoe we ervoor staan en ik kijk er echt naar uit om met deze straks ook internationaal aan de slag te gaan.”

Krachtige alleskunner

Over zijn andere nieuwe troef is Gottmer ook erg enthousiast. “Figaro is een paard dat eigenlijk alles kan en geen beperkingen heeft”, vertelt de ruiter vol lof. “Hij is nog wel pas negen en in de proef merk je dat hij soms net even iets sterker mag worden, maar hij heeft zo veel takt en regelmaat en zo’n goede galoptour, als hij een beetje kilometers maakt, dan is hij er ook eentje om internationaal mee te gaan rijden.”

Hoge punten

De hoogtepunten in de proef van Figaro waren zonder meer de passage en de wissels om de pas. “Voor de eners kregen we achten, maar hij springt ze dan ook echt zo kaarsrecht en van de grond, dat is echt een van zijn sterke punten”, blikt Gottmer terug op zijn proef. “En in de passage heeft hij ook zo ontzettend veel takt. In de piaffe moet ik soms een beetje smokkelen nog, dat ik hem iets naar voren laat gaan. Dat kostte gisteren ook wel wat punten, maar dat wordt vanzelf ook beter. Hij heeft gewoon nog een beetje tijd nodig.”

Zo gelukkig

Gottmer, die ook met Dicaprio Swing (v. Jazz) en Flybusters Cash (v. Voice) internationaal op het hoogste niveau rijdt, is erg blij met de twee nieuwe talenten. “Ik ben er zo gelukkig mee dat ik nu deze twee ook heb voor het hoogste niveau. Uiteindelijk gaan ze natuurlijk een keer voor de verkoop, maar voorlopig heb ik een stel hele goede paarden onder mijn kont.”

*Meer nieuws volgt*

Bron: Horses.nl