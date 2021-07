Nars Gottmer heeft zijn vijfde paard in de Grand Prix

Nars Gottmer maakte afgelopen zondag op de Subtopwedstrijd in Eext zijn Grand Prix-debuut met Hummer (Easy Game x Jazz). De negenjarige hengst liep naar een score van bijna 69% en daarmee heeft Gottmer zijn vijfde paard op dit niveau. In de Lichte Tour waren er twee overwinningen voor Floor Vos.

“Als zevenjarige heb ik een paar keer Lichte Tour met hem gereden en daarna heb ik hem nooit meer gestart. Nu met negen jaar maakt hij een verpletterend Grand Prix-debuut. Ik was gisteren na mijn proef best even emotioneel, na jaren oefenen begint alles op z’n plek te ballen en ik ben zo dankbaar dat ik zo’n paard als Hummer heb”, aldus Gottmer, die ze negenjarige hengst zijn once in a lifetime-paard noemt.

Dubbele zege voor Floor Vos

In de Lichte Tour waren er twee overwinningen voor Floor Vos en Indiana-Linda DFV (Charmeur x Wolfgang). De blonde vos-merrie scoorde 66,91% in de Prix St. Georges en deed daar in de Intermédiaire I met 69,559% nog een schep bovenop. In de Inter I stuurde Jacqueline Windt de Vivaldi-zoon Frodo met 66,91% naar de tweede plaats. Derde werd Stephanie Berends met Giorgio met 66,25%. In de Prix ging het rode lint naar Eline Klont met Hollywood. Met 63,53% bleef ze een halve dikke procent voor op Nicky Snijder en Denzel STH.

*Meer nieuws volgt*

Bron: Horses.nl