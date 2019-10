Nicky Snijder verovert ticket Jumping Amsterdam: ‘Het kwam wel als een verrassing’

Na Dominique Filion met Frida K (Fidertanz x Sandro Hit) is ook Nicky Snijder verzekerd van een startplaats op Jumping Amsterdam. De ruiter stuurde Van Krack STH (Krack C x Nimmerdor) op de Subtopwedstrijd in Assen, de tweede selectiewedstrijd voor JumpingAmsterdam, naar 69,22% in de Prix St. Georges. De tweede plaats werd opgeëist door Geert Hofland en Blaze (United x Osmium).

Nicky Snijder heeft al een hele rits paarden succesvol in de Lichte Tour uitgebracht, maar nam nog niet eerder deel aan de felbegeerde selectie. “Paarden liepen vaak pas net op dit niveau en dan vond ik het niet het moment om er aan deel te nemen. Nu met Krack had ik zoiets van: ik ga ervoor. Dat ik gewonnen heb, kwam als een verrassing en ik ben er uiteraard heel erg blij mee”, vertelt hij enthousiast.

Goede uitgangspositie

“Ik reed gisteren als één van de eerste combinaties de ring in. Mijn proef ging eigenlijk heel goed en het was zo goed als foutloos. Het enige smetje op de proef was de keertwending, waarin hij net niet goed doorstapte. Daarnaast heb ik de uitgestrekte draf zelf wat behouden gereden. De bodem was iets zwaar en zodoende heb ik ervoor gekozen om hem net wat meer bij me te houden. Met de score van 69% had ik een goede uitgangspositie, maar dat is wel een score waar nog iemand overheen kan.”

Nog even spannend

“Na mijn proef moesten er nog behoorlijk wat combinaties rijden, dus het was best wel spannend hoor”, geeft Snijder toe. “Toen de laatste eenmaal had gereden en de score binnenkwam, was ik natuurlijk hartstikke blij. Jumping Amsterdam is een fantastisch concours en het is geweldig om daar te kunnen rijden. In aanloop daar naartoe train ik hem lekker op deze manier verder en dan gaan we het wel zien.”

Grand Prix op de planning

De zeventienjarige Van Krack STH werd eerder door Yessin Rahmouni internationaal Lichte Tour gereden. “Yessin had op een gegeven moment niet zoveel tijd voor hem, omdat hij onder andere veel wedstrijdbegeleiding van de jeugd doet. Daarna ben ik Krack gaan rijden. Hij kent alle oefeningen van de Grand Prix en het is ook de bedoeling dat hij dat gaat lopen. Het is een heel vriendelijk en makkelijk paard, waar je zo een klein kind mee op pad kan sturen.”

Makkelijker

Voor Snijder zou het de tweede keer zijn dat hij Grand Prix rijdt. Eerder bracht hij de merrie Zalsa & Jazz (Jazz x Rubinstein I) al uit op dat niveau. “Ik merk dat de weg naar de Grand Prix nu makkelijker te bewandelen is dan de eerste keer. De merrie moest alles op latere leeftijd nog leren en dat was toch nog best een uitdaging. Nu neem ik bij de jongere paarden spelenderwijs bijvoorbeeld al eens een dribbeltje mee.”

Aan elkaar gewaagd

De scores van de nummer twee tot en met vier lagen in de Prix St. Georges relatief dicht bij elkaar. Geert Hofland kwam met Blaze uit op 68,53% en hield Corien Yspeerd met San Amour II (Sandro Hit x Plaisir d’Amour) daarmee enkele tienden van een percentage achter zich. Laura Zwart stuurde Lumen Express (Vivaldi x Sir Sinclair) naar 68,04% en meldde zich daarmee ook aan het front. Zij mocht uiteindelijk de vierde prijs in ontvangst nemen.

Dubbel prijs voor Boucher

Olga Boucher maakte met haar WK-paard Houdini la Haya (Krack C x Roman Nature) de top vijf van de Prix St. Georges compleet. De amazone bracht diens halfbroer Di Luca la Haya (Voice x Roman Nature) in de gecombineerde Inter II/Grand Prix aan start en mocht daar dankzij haar score van 65,54% de eerste prijs ophalen. Dominique Veenstra stuurde Zandokan SMH (Rousseau x Flemmingh) met 63,14% naar de tweede plaats. Zijn voormalig amazone Laura Zwart eindigde met Lumen Dylan (Vivaldi x Jetset-D) als derde.

Uitslag.

Bron: Horses.nl