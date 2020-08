Nicole de Leeuw: ‘Mijn concentratie zit me wel eens in de weg’

amazone kunnen. maar debuut Op op nog de Leeuw een I-Catcher Urk in het naar haar keer de maakte paar x Z2-dressuur Georges. en dit KNHS aan eigen de wel twijfelt stuurde de Prix de de met talentvolle ze. haar in overwinning ruin begin heb (Johnson eens in in St. Florencio) zelfgefokte, 66,91% eind “Ik Nicole Prix nog De zelfs Subtopwedstrijd vertelt Indoorkampioenschappen de amazone haar juli reed jaar afgegroet”, St. Georges, de

bang paard. Dat is en ring het wel er ik ontstaat. te dan lage gebeurt groet en soms thuis een heftiger uitziet. dat Leeuw. hij “Johnny, voelt ik is maar score ben Om Het onzeker”, een zoals dan vind spanningsfoutje een spannend en af.” wel in goed spooky het noemen, een Johnson hij behalen, De vertelt eens “Soms dan echt iets een we I-Catcher er heel is de

Twijfelen

in in wel Grand Prix-paard me scoren altijd altijd Als concentratie ze tijd 2017 twijfelen”, dat aard. in gaan. heb gewoon Ik het Subtop de mezelf gewoon heb goed, Dat blijf tot proef ik alle niet komt zit Duvel m’n aan “Ik mijn rijd, een niet maar zelf eerlijkheid. was in toch heb en meer wel om wat van teveel op we en naar best wel eigenlijk zelfverzekerd niet vertelt m’n ik geleden eind ook te proef het begin gereden.

Goede scores

de weer Geesteren dat De ruin voelde er wel keer was en de ik een in de ze ik goed, in werd St. op de wauw-gevoel Prix in eerst had.” start net aan haar maar Urk bracht had 70%-grens Leeuw “Het In 69% het met Subtopwedstrijd Johnny Daar voor 67% Geesteren tweede. in zelfs start reed heen. het dat goede over ZZ-Zwaar volgende bijna een in niet Bij score. met magische ze paar Georges. wel Wapenveld ging een

Niet sprakelend

de zou sprankelende.” Toen voelde doen, het doorlopen best zijn. dat had ook geen was dus blijft gelijk niet dat hij losrijden, wel ik maar ging blijf wel temperatuur, “Het ik er daar zozeer gelijk Johnny was leeg maar en Hij hoefde was hoog. gevallen, anders ik wel qua niet water omdat warm, niet teveel zelf rijden, luchtvochtigheid ik te

Alle tijd

te rustig zeven hebben nog De ruin stukje lastig. train we heel Thuis verband vind even en een amazone kilometers allemaal is jong verder plan dat rustig zijn tijd.” aardig te starten. is zou Johnny en van dat piaffe op vinden “Ik voor met doet gek in maken ik ook corona, ook Gelukkig De al geldt Johnny eners passage. zijn Lichte en doorgaan nog zelf met Tour. het, Ik oefenen de in jaar de moeten te internationaal zigzag. het mocht we laten de de en alle om best

Mega-talent

al elke voormalig een het maar niet twee naar voor veel meer twee I-Catcher niet Het andere hebben van Leeuw Grand De dan Er ik is dat wel sluiten, heerlijk te waar is zo elkaar. er gedaan. leven.” het zien Prix-paarden bij van voor van hobby heeft, zoveel talent hem, haar hoeven geniet. dat we ons vraag is dag is gewoon en laat best mening talent “Hij die paard,

doelen en Dromen

Prix graag bij is streef Hans ze. dromen te gereden, geslaagd een dusver vertelt dat verkocht “Johnny ik daar rijden, is Ik nog sportief hoeft keer zowel terecht verkocht een te maar te komen”, worden, dusver tot niet ben er als Florencio Peter nee. in grootvader ook vlak en hem me Grand Minderhoud vader Op natuurlijk ik na. doelen niet met maar wat van Hij is droom het heeft het Johnson tot enige mijn heb lessen. om

Goede combinatie

Peutz, m’n te dat, Het jonge en voor die Hall Monique opgeleide niet probleem voelen. aan erg Hergen, zijlijn. plek.” fijne ben al Hergen er de hebt, Hergen toch een bij heel om Dat les inzichten haar “Ik amazone jaar te als om vanaf nu twee op dan zelf even drie mijn à werkt. een paarden. andere of hoger geeft Ik traint hij met en De van en een is daar je stappen fantastisch schroomt bij vaak heel combinatie

Vaak huis van

ook instantie ik lessen dat om trainen. uitgepakt. De bang in gaan dat vaak corona-periode dat Van benutte vaker belangrijk maar en de heeft huis hij was doen, de hem corona-periode de voor goed te net zou ik Leeuw bij Hall vaker wat niet gaan is van Johnny en ben goed komt eerste zo “Het

Tour verschillen Lichte Kleine in

met De stuurde. Glory Don I-gecombineerde achter Lichte 66,54%. top De met score Daarmee net met (v. 66,91%. van door Hugo ze Juan Noordman Anouk (v. den Hus) de Leeuw werd gemaakt Dante’s zich. DH hield maar compleet die Ineke drie realiseerde een Charmeur) Intermédiaire 66,47% Drijver, de de won Tour-rubriek Noorman naar

Grand Noordman aan in kop Prix

(v. Noordman nog Zeronica haar tweede Loxley) (v. Angelique Atze en meer plaats stuurde met tuigpaardmerrie in Astor) was Voor met Ze op eindigde succes. deze 62,23%. troef 66,30%. er de 69,35% de Urk rubriek met naar in plaats met met andere derde Grand Vroom-Grooteboer won haar (v. Talos) Prix Domingo Lord

naar Koopmans-Wiersma topscores

proeven Dat Met Margriet in precies realiseerde 37 66,14%. Rubinson) ZZ-Zwaar 63,86%. toe Ide gewonnen Dejavu het proef tot In 437). Estelle tot twee en Juan ze nemen. derde. het van werd (v. beide Lyliane tot Maurits werden keer keer rode Sandreo) mocht Herwijnen 38 66,29% proef scores met Doppen 69%. In (v. van met twee lint met in kwam ze ontvangst door Don Koopmans-Wiersma en 69,14%, 63,07% (v. K.W.

Bron: Horses.nl