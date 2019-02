Nicole Heunen: ‘Ze is niet groot, maar wel dapper’

De 1,62 meter grote Spielberg-dochter Spielberg's Ciske liep onder amazone Nicole Heunen op de Subtopwedstrijd in Reuver naar een persoonlijk record van 70,29% en gaf daarmee onder andere KWPN-hengst Cupido onder Carlijn Huberts het nakijken. "Ik noem haar altijd een klein hertje", vertelt amazone Nicole Heunen trots.

De merrie kwam op tweejarige leeftijd in handen van Heunen. De amazone maakte haar zelf zadelmak en leidde haar op tot het huidige niveau, de Lichte Tour. “Ze is met haar 1,62 meter niet groot, maar ze is heel dapper. Het is een paard waar je heel fijn mee kan werken, ze heeft een heerlijk temperament.”

Hobby

Heunen reed eerder al eens in het ZZ-Zwaar met de El Corona-zoon Karona, maar Ciske is wel haar eerste Lichte Tour-paard. “Ik ben eigenlijk maar een uit de hand gelopen hobby-ruiter”, vertelt ze lachend. “Ik heb samen met mijn familie een eigen bedrijf, Heunen Juweliers & Opticiens. Het is heel leuk dat te combineren met mijn hobby.”

Progressie

Nu de amazone de Lichte Tour heeft bereikt, hoopt ze wel om nog verder door te stromen. “Zolang in nog progressie heb en er uitdaging in zie wil ik zeker verder proberen te komen. Vandaag in Reuver had ik een hele fijne proef. Ciske stond er goed aan, alhoewel ik wel twee kleine storingen had: een foutje in één van de series en in de draf een taktfoutje.”

Samen leren

Het talent voor het Grand Prix-werk lijkt volgens Heunen wel aanwezig. “Ciske heeft een hele sterke galop en zeker aanleg voor de piaffe en passage. Het gaat allemaal rustig aan, de Grand Prix is voor ons allebei nieuw en we moeten het samen leren.”

Bron: Horses.nl