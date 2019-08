Nicolette de Jong sluit vakantie af met winnend Inter I-debuut

Nicolette de Jong won zondag op de Subtopwedstrijd in Emmeloord de Intermédiaire I met haar Graffith (v. Apache). De amazone uit Rockanje was vijf weken op vakantie geweest in Friesland en had haar paard in die tijd gestald in Emmeloord. Het duo kwam voor het eerst uit in de Inter I en won dit debuut met 63,676%, waarbij een van de juryleden de proef al dik 65,5% waard vond.

“Ik ken de eigenaresse van Hippisch Centrum Noordoostpolder van vroeger en aangezien ik ook in de vakantie lekker wil blijven trainen heb ik mijn paard vijf weken hier op stal gezet”, vertelt De Jong over het logeerpartijtje van Graffit. “Ik mocht eerder starten, omdat ik ook nog een jong paard mee naar huis moest nemen en ik wilde niet in het donker rijden, maar ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat ik zou winnen.”

Dingetjes

“Hij heeft hier vijf weken op stal gestaan, maar vandaag verraste hij me eigenlijk doordat hij best wel heet was in de proef”, vertelt De Jong na afloop. “De proef ging uiteindelijk redelijk goed, maar we hadden wel wat last van de spanning.”

Snel

De Jong heeft Graffit al van jongs af aan en heeft hem zelf opgeleid. “Begin dit jaar heb ik hem na best wel een lange tijd weer voor het eerst gestart en toen hebben we een paar keer ZZ-Licht gestart”, vertelt de amazone, die in de training wordt bijgestaan door Douwe Rinkes. “Hij vond de wissels best lastig en hij was vroeger ook niet zo makkelijk, daarom heb ik een tijd niet met hem gestart, maar Douwe vond dat ik het weer moest gaan doen en dat ging eigenlijk best goed. In het ZZ-Zwaar en de Prix St. Georges ging het ook goed en nu hebben we de eerste keer Inter I van een jury al boven de 65% gekregen. Dat is toch snel gegaan.”

Les van Emmelie

“Ik wil nu nog een paar keer Inter I starten en dan ga ik in de winter eerst weer een tijdje thuis door trainen. Dan hoop ik dat ik volgend jaar de overstap kan maken naar de Inter II”, blikt De Jong vooruit. “Sinds ik van mijn zus een les van Emmelie (Scholtens, red.) heb gekregen, rijd ik af en toe ook bij haar en zij en Douwe zeggen allebei dat het moet kunnen, dus daar ga ik voor.”

Top drie

De tweede plaats in de Inter I was voor Rensche de Haan met Calluci HR (v. Valdez), die 62,868% kreeg voor haar proef. Robin Blok volgde met Custom Zadels Tobias op de derde plaats. Bij een van de juryleden stonden Blok en negentienjarige Jazz-zoon op de eerste plaats met een score van ruim 64%, maar het gemiddelde kwam uit op 62,426% waarmee het duo net achter De Haan eindigde.

Prix St. Georges

In de Prix St. Georges was het oranje lint voor Corien Yspeerd met San Amour ll (v. Sandro Hit). Het duo won de rubriek unaniem met 66,176% en kreeg van een van de juryleden zelfs ruim 68%. Jeanet Dam eindigde met Gijsbert JD (v. Tsjalke 397) op de tweede plek met 65,147%.

Zware Tour

Cindy Schelvis was als enige starter in de Zware Tour met Zidane (v. Sunny Boy) verzekerd van het oranje lint. Zij kreeg in totaal 62,794% voor haar Inter II-proef, waarbij een van de juryleden de proef waardeerde met 65% en de andere uitkwam op 60,588%.

Uitslag

Bron: Horses.nl